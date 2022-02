Pranešama, kad šimtai namų liko be elektros Kornvalyje, Pietvakarių Anglijoje, kur Eunice smogė naktį, ten vėjo gūsių greitis siekė 145 kilometrus per valandą. Audra, kuri, anot BBC Weather, gali būti viena baisiausių šalyje per tris dešimtmečius, slenka į rytus, Londono link. Dėl to Meteorologijos tarnyba paskelbė raudoną įspėjimą sostinėje nuo 10.00 iki 15.00 val. – pirmąjį nuo sistemos įvedimo 2011 metais.

Meteorologijos biuras perspėjo apie „didelius trikdžius ir pavojingas sąlygas dėl itin stipraus vėjo“ ir pridūrė, kad gali būti nuplėšti stogai, išversti medžiai ir nutraukti elektros laidai. Jau nukentėjo keliai, tiltai ir geležinkelio linijos, tai sukėlė vėlavimus, neteikiamos autobusų, traukinių ir keltų paslaugos.

Ryto spūsties valandomis ne visi traukiniai važiavo į sostinę, buvo ribojamas greitis. Nacionaliniai greitkeliai taip pat paskelbė įspėjimą apie atšiaurius orus dėl stipraus vėjo visame strateginiame šalies kelių tinkle nuo 6.00 iki 18.00 valandos. Agentūra teigė, kad transporto priemonėms su aukštais bortais kyla „ypač didelė rizika“. Taip pat uždarytos pagrindinės upių perėjos, įskaitant Severno tiltą Pietvakarių Anglijoje ir QEII tiltą į pietus nuo Londono.

Artėjanti audra privertė sosto įpėdinį princą Charlesą penktadienį atidėti kelionę į Pietų Velsą „visuomenės saugumo sumetimais“, kaip pranešė jo biuras.

Trečiadienį Didžiajai Britanijai smogusi kita audra Dudley“sutrikdė transportą ir elektros energijos tiekimą, nors žala nebuvo didelė. Jungtinės Karalystės vyriausybė ketvirtadienį surengė nepaprastosios padėties komiteto „COBR“ posėdį, kad aptartų atsaką į dvi audras. Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pareiškė užuojautą tūkstančiams gyventojų, kuriuos Dudley paliko be elektros Šiaurės Anglijoje. Paklaustas apie Eunice, jis žurnalistams sakė: „Armijoje paskelbta parengtis“.

Audros kelyje esančios mokyklos ketvirtadienį paskelbė tą dieną būsiančios uždarytos, gyventojai paraginti likti viduje. Smarkus sniegas taip pat buvo prognozuojamas Škotijoje ir Šiaurės Anglijoje.