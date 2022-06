Į žemės drebėjimo supurtytą Afganistaną atvežta užsienio pagalbos, gelbėtojai skuba pasiekti nukentėjusiuosius

Nuo trečiadienio 5,9 balo žemės drebėjimo labiausiai nukentėjo kalnuota rytinė šalies dalis, kur nugriuvo daug mobiliojo ryšio bokštų ir elektros perdavimo linijų stulpų, o nuošliaužos blokavo daug kalnų kelių.

„Dėl prastų tinklų labai sunku gauti informacijos“, – ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė Mohammadas Aminas Huzaifa, smarkiai nukentėjusios Paktikos provincijos informacijos departamento vadovas. Jis nurodė, kad naujesnio aukų skaičiaus kol kas nėra.

„Dėl praėjusios nakties liūčių tą rajoną paveikė potvyniai... Sunku pasiekti paveiktas vietas“, – sakė jis.

Ši stichinė nelaimė kelia didžiulį logistinį iššūkį naujajai Afganistano talibų vyriausybei, patiriančiai didelės pasaulio dalies izoliaciją dėl įvesto griežto islamizmo, įskaitant moterų ir mergaičių teisių varžymą.

Afganistanas yra priklausomas nuo pagalbos, bet Talibanui pernai rugpjūtį užgrobus valdžią buvo nutraukta didžioji tarptautinės pagalbos šiai šaliai dalis, o Jungtinės Tautos net prieš trečiadienio žemės drebėjimą įspėjo dėl humanitarinės krizės, gresiančios visai populiacijai.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas sakė, kad organizacija „visiškai mobilizavosi“ padėti ir išsiuntė į drebėjimo zoną medikų komandų, vaistų, maisto, pirmosios pagalbos rinkinių, laikino apgyvendinimo priemonių.

„Kaip cunamis“

Afganistano vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad lėktuvų su pagalba atskrido iš Kataro ir Irano, o Pakistanas per sausumos sieną atsiuntė sunkvežimių su palapinėmis, medicinos priemonėmis ir maistu.

Žemės drebėjimas įvyko po liūčių ir sukėlė akmenų bei žemės nuošliaužų, nušlavusių šlaituose įsikūrusių kaimelių.

JT humanitarinės pagalbos koordinatorius Afganistane Ramizas Alakbarovas reporteriams sakė, kad buvo sugriauta beveik 2 tūkst. namų – tai didžiulis skaičius rajone, kur vieną namų ūkį sudaro vidutiniškai daugiau kaip 20 žmonių.

„Mano šeimoje žuvo septyni žmonės viename kambaryje, penki kitame kambaryje, keturi kitame ir trys dar kitame“, – iš ligoninės lovos Paktikos provincijos sostinėje naujienų agentūrai AFP sakė Bibi Hawa.

„Nebegaliu kalbėti, man darosi silpna“, – pridūrė ji.

Ligoninės direktorius Mohammadas Yahya Wiaras sakė, kad stengiamasi visiems suteikti pagalbą.

„Mūsų šalis neturtinga, jai trūksta išteklių, – sakė jis AFP. – Tai humanitarinė krizė. Tai kaip cunamis.“

Kapai tranšėjoje

Talibano paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti vieno kaimo žmonės, kasantys ilgą tranšėją žuvusiesiems palaidoti. Pagal islamo tradiciją mirusieji laidojami taip, kad būtų atsigręžę į Meką.

Dar prieš Talibanui perimant valdžią, Afganistano avarinės tarnybos neturėjo pakankamai išteklių reaguoti į šalį dažnai ištinkančias gaivalines nelaimes.

Likviduoti naujausios katastrofos pasekmes trukdo ir faktas, kad šalyje teliko saujelė skraidyti tinkamų lėktuvų ir sraigtasparnių, kai į valdžią sugrįžo griežtosios linijos islamistai.

Vyriausybė dirba pagal savo pajėgumus, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Talibano aukšto rango pareigūnas Anasas Haqqani. – Tikimės, kad tarptautinė bendrija ir pagalbos agentūros taip pat padės mūsų žmonėms šioje baisioje padėtyje.“

Pagalbos pasiūlymai

JAV, kurių kariai padėjo nuversti pirmąjį Talibano režimą ir du dešimtmečius buvo Afganistane, kol Vašingtonas pernai juos išvedė, pareiškė esančios „giliai nuliūdusios“ dėl „niokojančio“ žemės drebėjimo Afganistane.

„Prezidentas [Joe] Bidenas stebi įvykius ir nurodė USAID bei kitiems federalinės vyriausybės partneriams įvertinti JAV reagavimo galimybes siekiant padėti labiausiai nukentėjusiems žmonėms“, – pareiškime teigė nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas, turėdamas omenyje JAV Tarptautinio vystymo agentūrą.

Europos Sąjunga taip pat skubiai pasiūlė pagalbą.

ES specialusis atstovas Afganistanui Tomas Niklassonas tviteryje parašė: „ES stebi situaciją ir yra pasirengusi koordinuoti bei teikti skubią. pagalbą paveiktiems žmonėms ir bendruomenėms.“

Talibanas oficialiai nepaprašė JT mobilizuoti tarptautinių paieškos ir gelbėjimo komandų ar įrangos iš kaimyninių šalių, kad pastiprintų Afganistano siunčiamas gelbėjimo pajėgas – kelias dešimtis greitosios pagalbos automobilių ir kelis sraigtasparnius, sakė R.Alakbarovas.

Tačiau daugelio JT agentūrų pareigūnai sakė, kad Talibanas niekaip netrukdo pasiekti paveiktų rajonų.

Z.Mujahidas tviteryje pranešė, kad aštuoni sunkvežimiai su maistu ir kita pagalba iš Pakistano atvyko į Paktiką. Jis taip pat nurodė, kad jau atskrido du lėktuvai su humanitarine pagalba iš Irano ir vienas iš Kataro.

Priimti tolesnę tarptautinę pagalbą gali būti sunkiau: daug šalių, tarp jų JAV, humanitarinę pagalbą Afganistanui nukreipia per JT ir kitas organizacijas, kad pinigų negautų Talibanas.

Regione, kuriam priklauso Afganistanas, susiduria Indijos ir Eurazijos tektoninės plokštės, todėl žemės drebėjimai čia yra dažni. Per juos sugriūva prastai pastatytų namų, ligoninių ir kitų pastatų.

Dešimtys žmonių žuvo ar buvo sužeisti sausio mėnesį per du žemės drebėjimus vakarinėje Afganistano Badgiso provincijoje.

2015 metais per stiprų žemės drebėjimą Afganistano šiaurės rytuose ir Pakistano šiaurėje žuvo daugiau kaip 380 žmonių. 2002-aisiais per 6,1 balo žemės drebėjimą Afganistano šiaurėje žuvo apie 1 tūkst. žmonių, o 1998-aisiais per 6,1 balo drebėjimą atokiame šalies šiaurės rytų regione – mažiausiai 4,5 tūkst. žmonių.