Apokaliptiniai vaizdai – Australijoje tikras tvanas: dėl stichijos žmonių nepasiekia gelbėtojai, yra žuvusių

„Užtvindytos net teritorijos, kurių niekada anksčiau neužliedavo“, – sakė Tinonės gyventojas „The Guardian“.

Dėl potvynių visiškai užsemtos ne tik gatvės, bet ir pastatai, namai. Tūkstančiai žmonių liko be elektros energijos, o dėl didelės žalos tinklams, baiminamasi, kad jos nebus dar kelias dienas.

Negana to, visos valstijos gyventojai buvo įspėti, kad nuo dabar iki penktadienio situacija gali pablogėti. Dar 50 000 žmonių buvo pranešta, kad jie turi pasiruošti izoliacijai.

Jau yra žuvusių

Valdžia ėmėsi didelės paieškų ir gelbėjimo operacijos, kad padėtų žmonėms, mėginantiems išsigelbėti nuo drumzlino vandens srautų ant automobilių, namų ir greitkelių tiltų, tačiau sulaukti pagalbos dėl staigiai besikeičiančių oro sąlygų sunku.

Australijos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovas Andrew Edmundsas sakė, kad yra „apie 100–150 įvykių, į kuriuos dar negalime patekti, nes prie jų neįmanoma privažiuoti“.

Kai kurie nuo rekordinio potvynio nukentėję žmonės, laukdami gelbėtojų, buvo ant namų tiesiog įstrigę – dėl greitai tekančio vandens buvo per daug pavojinga siųsti valtis.

Dėl klastingų sąlygų taip pat buvo sunku panaudoti sraigtasparnius.

Pagalbos prireikė ir dviem septyniasdešimtmečiams. Jie, papuolę į potvynį automobiliu, buvo nukelti nuo savo jo stogo ir apžiūrėti medikų.

Kiti, atsidūrę panašioje situacijoje, ieškojo prieglobsčio ant greitkelio tilto, juos pastebėjo ir išgelbėjo karinio jūrų laivyno sraigtasparnis „Seahawk“.

Jau pranešta ir apie žuvusius. Policija aptiko 63 metų vyro kūną vandens apsemtame name Vidurio šiaurinėje pakrantėje.

Kiek vėliau pranešta, kad rastas ir antras kūnas. Manoma, kad jis 25-erių vyro, apie kurio dingimą prasidėjus potvyniams buvo pranešta. Visgi manoma, kad tai – dar ne paskutinės gyvybės, kurių pareikalaus stichija, mat dingusių yra ir daugiau.

„Per ateinančias 24 valandas turėtume nusiteikti sulaukti daugiau slogių naujienų“, – sakė Naujojo Pietų Velso premjeras Chrisas Minnsas.

Per dvi dienas – keturių mėnesių kritulių norma

Per audras vos per dvi dienas lietaus iškrito daugiau nei per keturis mėnesius, baiminamasi, kad liūtys nesiliaus. „Per ateinančią parą laukiame daugiau blogų naujienų. Ši stichinė nelaimė yra baisi šiai bendruomenei“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė valstijos premjeras Chrisas Minnsas.

Pastaruoju metu stichija siaubė didelius Australijos plotus nuo sausringų apylinkių iki atogrąžų pakrantės. Pasak vyriausybės meteorologijos biuro, Australiją supantys vandenynai pastaraisiais mėnesiais buvo „neįprastai šilti“. Šiltesnė jūra išmeta daugiau drėgmės į atmosferą, o tai ilgainiui gali sukelti stipresnes liūtis. Mokslininkai perspėja, kad klimato kaita jau skatina ekstremalų orą. Tai patiria ir Australija, niokojantys reiškiniai vis dažnesni, teigia jie.