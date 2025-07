Temperatūra Graikijoje artėja prie žmogui pavojingos ribos

Nacionalinė observatorija Atėnuose pranešė, kad aukščiausia užfiksuota temperatūra Peloponeso regione Mesenijoje buvo 45,8 laipsnio Celsijaus.

Atėnuose aukščiausia temperatūra kai kuriuose sostinės rajonuose ir Pirėjo uoste siekė 42 laipsnius.

Pareigūnai dar kartą pakeitė Akropolio, svarbiausios šalies archeologinės vietovės, darbo laiką dėl lankytojų ir darbuotojų saugumo. Paminklas buvo uždarytas nuo vidurdienio iki 17 val. – per didžiausius dienos karščius.

Graikijos orų agentūra EMY pranešė, kad temperatūra pradės kristi po pirmadienio, liepos 28-osios, o ne savaitgalį, kaip buvo pranešta anksčiau.

EMY teigimu, šiaurės vėjai turėtų sustiprėti vėliau penktadienį, todėl padidės gaisrų rizika. Agentūros teigimu, šeštadienį Graikijoje prognozuojama 44 laipsnių pagal Celsijų temperatūra, o Atėnuose – 42 laipsniai.

Graikijos civilinės saugos tarnybos penktadienį perspėjo apie itin didelę gaisrų riziką šį savaitgalį.

Vyriausybės paskelbtame rizikos žemėlapyje tamsiai raudona spalva pažymėtos kai kurios Eubojos salos dalys, Peloponeso pusiasalio rytai ir pietūs, taip pat regionas aplink sostinę Atėnus – tai rodo, kad ten gaisrų rizika didžiausia.

Kretoje, Peloponeso pusiasalio vakaruose ir Egėjo jūros rytuose esančiose Lesbo, Chijo ir Samo salose gaisrų rizika taip pat itin didelė – ten paskelbtas oranžinis, pagal didumą antras pavojaus lygis.

Per karščio bangą susidarė itin sausos sąlygos. Be to, tikimasi stipraus vėjo, didinančio didelių gaisrų riziką.

Žmonės raginami elgtis atsargiai. Klimato krizės ir civilinės saugos ministerija perspėjo, kad gaisras gali įsižiebti nuo kepsninės, išmestos cigaretės ar atsitiktinės kibirkšties.