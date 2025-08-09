Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
GamtaŽemė

Dėl miškų gaisrų Turkijoje sustabdyta laivyba Dardanelų sąsiauriu

2025 m. rugpjūčio 9 d. 13:11
Dėl miškų gaisrų Turkijoje valdžios institucijos buvo priverstos sustabdyti laivybą judriu Dardanelų sąsiauriu ir evakuoti šimtus žmonių, kol ugniagesiai kovojo su liepsnomis, penktadienį vakare pranešė šalies pareigūnai.
Daugiau nuotraukų (2)
Transporto ministerija pranešė, kad Turkija laikinai uždarė sąsiaurį abiem kryptimis, kai šiaurės vakarų provincijoje Čanakalėje kilo gaisrai, kurie išplito dėl stipraus vėjo.
Pasak žemės ūkio ir miškininkystės ministro Ibrahimo Yumaklio, valdžios institucijos evakavo 72 žmones iš viešosios ligoninės ir 57 iš senelių namų ir ūkių.
Jis sakė, kad 24 žmonės buvo paguldyti į ligoninę apsinuodiję dūmais.
Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad gaisras sunaikino namus Sacaklyje, viename iš trijų evakuotų kaimų.
Turkijos žiniasklaidoje skelbiamose nuotraukose matyti, kaip ugniagesiai buvo priversti palikti vieną iš savo transporto priemonių miško kelyje, nes ją pasiglemžė liepsnos.
I. Yumaklio teigimu, gaisrą gesinti trukdė iki 80 kilometrų per valandą greitį siekiantis vėjas.
Turkijos valdžios institucijos prognozuoja, kad artimiausiu metu vėjas sieks iki 75 kilometrų per valandą, o temperatūra viršys 30 laipsnių Celsijaus.
Dardanelų sąsiauris, jungiantis Egėjo jūrą su Marmuro, yra populiari turistų lankoma vieta, kurioje yra senovės miesto Trojos griuvėsiai. Valdžios institucijų teigimu, 2024 m. Dardanelų sąsiauriu praplaukė beveik 46 tūkst. laivų.
Turkija jau keletą savaičių kenčia nuo karščio bangos, o liepos mėnesį gesindami gaisrus šalies vakaruose žuvo 14 žmonių.
Valdžios institucijos teigia, kad gaisrų pavojus išliks didelis iki pat spalio.
Mokslininkai pažymi, kad gaisrų tikimybę ir intensyvumą didina žmonių sukelta klimato kaita.
Turkijamiškų gaisrailaivyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.