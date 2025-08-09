Dėl miškų gaisrų Turkijoje sustabdyta laivyba Dardanelų sąsiauriu

Transporto ministerija pranešė, kad Turkija laikinai uždarė sąsiaurį abiem kryptimis, kai šiaurės vakarų provincijoje Čanakalėje kilo gaisrai, kurie išplito dėl stipraus vėjo.
Pasak žemės ūkio ir miškininkystės ministro Ibrahimo Yumaklio, valdžios institucijos evakavo 72 žmones iš viešosios ligoninės ir 57 iš senelių namų ir ūkių.
Jis sakė, kad 24 žmonės buvo paguldyti į ligoninę apsinuodiję dūmais.
Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad gaisras sunaikino namus Sacaklyje, viename iš trijų evakuotų kaimų.
Turkijos žiniasklaidoje skelbiamose nuotraukose matyti, kaip ugniagesiai buvo priversti palikti vieną iš savo transporto priemonių miško kelyje, nes ją pasiglemžė liepsnos.
I. Yumaklio teigimu, gaisrą gesinti trukdė iki 80 kilometrų per valandą greitį siekiantis vėjas.
Turkijos valdžios institucijos prognozuoja, kad artimiausiu metu vėjas sieks iki 75 kilometrų per valandą, o temperatūra viršys 30 laipsnių Celsijaus.
Dardanelų sąsiauris, jungiantis Egėjo jūrą su Marmuro, yra populiari turistų lankoma vieta, kurioje yra senovės miesto Trojos griuvėsiai. Valdžios institucijų teigimu, 2024 m. Dardanelų sąsiauriu praplaukė beveik 46 tūkst. laivų.
Turkija jau keletą savaičių kenčia nuo karščio bangos, o liepos mėnesį gesindami gaisrus šalies vakaruose žuvo 14 žmonių.
Valdžios institucijos teigia, kad gaisrų pavojus išliks didelis iki pat spalio.
Mokslininkai pažymi, kad gaisrų tikimybę ir intensyvumą didina žmonių sukelta klimato kaita.