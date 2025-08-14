Žinios, kurios šviečia.
Graikijos ugniagesiai praneša apie pažangą gesinant miškų gaisrus

2025 m. rugpjūčio 14 d. 10:58
Graikijos ugniagesiams pavyko pasiekti pažangos kovojant su miškų gaisrais prie trečiojo pagal dydį Patrų miesto. Po naktį vykusių gesinimo darbų situacija uostamiestyje labai pagerėjo, ketvirtadienį per televiziją sakė ugniagesių atstovas Vassilisas Vathrakogiannisas.
Ugniagesiai vis dar gesina „pavienius“ gaisro židinius. Tačiau į rytus nuo miesto gaisras ir toliau liepsnoja.
Trečiadienį vietos institucijos Patruose evakavo vaikų ligoninę ir senelių prieglaudą, kai ugnis pavojingai priartėjo prie Vakarų Graikijoje esančio miesto.
Su miškų gaisrais ugniagesiai kovoja ir kitose šalies dalyse, be kita ko, Zakinto ir Chijo salose bei netoli Prevezos miesto šalies vakaruose. Be kita ko, pasitelkta beveik 30 gaisrų gesinimo lėktuvų. Be to, nusilpus vėjui, ugniagesiams lengviau suvaldyti liepsnas.
Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos dažnės tokių ekstremalių orų reiškinių, kaip karščio bangos, sausros ir potvyniai. Taip pat didės jų intensyvumas.
