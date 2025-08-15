Po liūčių ir potvynių Pakistane ir Kašmyre – šimtai negyvų žmonių

Indijoje pavyko išgelbėti apie 170 žmonių, daugelis jų buvo sunkiai sužeisti. Kadangi paveikta teritorija aplink Chosičio kaimą Kištvaro rajone yra gana didelė, gelbėtojai baiminasi, kad aukų gali daugėti. Ši vietovė yra tarpinis sustojimas populiariame piligrimų maršrute į hinduistų šventyklą.
Gelbėjimo darbus sunkina blogas oras ir tai, kai stichijos nusiaubtas regionas yra atokioje vietoje. Gelbėtojams padeda kariuomenės daliniai. Per musoninių liūčių sezoną nuo birželio iki rugsėjo potvyniai Himalajų regione yra dažni.
Ir Šiaurės Pakistane bei Pakistano valdomoje Kašmyro dalyje naktį būta smarkių liūčių ir potvynių. Gelbėtojai ieško dingusiais laikomų žmonių. „Tai siaubinga situacija. Mėginame išgelbėti kelias dešimtis žmonių, gal net šimtus“, – sakė gelbėjimo tarnybos atstovas Bilalis Faizis.
PakistanasKašmyraspotvyniai
