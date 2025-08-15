Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
GamtaŽemė

Po liūčių ir potvynių Pakistane ir Kašmyre – šimtai negyvų žmonių

2025 m. rugpjūčio 15 d. 17:29
Smarkios liūtys ir potvyniai Kašmyre ir Šiaurės Pakistane pražudė beveik 230 žmonių. Šiaurės Pakistane ir Pakistano valdomoje Kašmyro dalyje žuvo 164 žmonės, agentūrai „dpa“ sakė gelbėjimo tarnybos atstovas. Indijos kontroliuojamoje Kašmyro dalyje žuvusiųjų skaičius, vietos institucijų duomenimis, išaugo iki mažiausiai 65.
Daugiau nuotraukų (7)
Indijoje pavyko išgelbėti apie 170 žmonių, daugelis jų buvo sunkiai sužeisti. Kadangi paveikta teritorija aplink Chosičio kaimą Kištvaro rajone yra gana didelė, gelbėtojai baiminasi, kad aukų gali daugėti. Ši vietovė yra tarpinis sustojimas populiariame piligrimų maršrute į hinduistų šventyklą.
Gelbėjimo darbus sunkina blogas oras ir tai, kai stichijos nusiaubtas regionas yra atokioje vietoje. Gelbėtojams padeda kariuomenės daliniai. Per musoninių liūčių sezoną nuo birželio iki rugsėjo potvyniai Himalajų regione yra dažni.
Ir Šiaurės Pakistane bei Pakistano valdomoje Kašmyro dalyje naktį būta smarkių liūčių ir potvynių. Gelbėtojai ieško dingusiais laikomų žmonių. „Tai siaubinga situacija. Mėginame išgelbėti kelias dešimtis žmonių, gal net šimtus“, – sakė gelbėjimo tarnybos atstovas Bilalis Faizis.
PakistanasKašmyraspotvyniai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.