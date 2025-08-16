Uraganas Erin sustiprėjo iki 4-os kategorijos: išplatinti įspėjimai

Šiuo metu Erin yra už maždaug 240 km į šiaurės rytus nuo Angilijos, Atlanto vandenyne, o maksimalus pastovus vėjo greitis siekia 2015 km/h. NHC skelbia, kad uraganas kelia potvynių ir purvo nuošliaužų pavojų, praneša „Deutsche Welle“.
Įspėjimai dėl tropinės audros paskelbti Angilijos, Barbudų, Šv. Martyno, Šv. Bartolomėjaus, Sabos, Sint Eustatijaus ir Sint Marteno saloms.
Liūčių tikimasi Antigvoje ir Barbudoje, Mergelių Salose ir Puerto Rike. Manoma, kad kritulių kiekis gali siekti 10 cm, o kai kur – 15 cm.
NHC taip pat įspėjo apie pavojingų srovių tikimybę. Tačiau agentūra teigia, kad palaipsniui mažėja tikimybė, jog uraganas smogs tiesiai Bahamoms ar JAV Rytų pakrantei.
Uraganų ekspertas Michaelas Lowry prognozuoja, kad uraganas nusuks į šiaurę tarp JAV ir Bermudų.