Jungtinei Karalystei – įspėjimas: smogs galingos liūtys, šalį uždengs „lietaus siena“

Visą vasarą Jungtinėje Karalystėje vyravo permainingas oras, o prognozės ir toliau rodo nepastovius orus. Žadama, kad temperatūra nukris ir atkeliaus tankūs lietaus debesys.
Oro prognozės rodo, kad už mažiau nei dvejų savaičių Jungtinę Karalystę užklups „600 mylių“ (965 km) ilgio lietaus siena ir visos Jungtinės Karalystės grafystės, išskyrus aštuonias, susidurs su drėgnu ir šaltu oru.
Gausus lietaus ir atvėsimas turėtų prasidėti rugpjūčio 27 d., o prognozės rodo, kad didžiausio kiekio kritulių laukiama Rytų Midlandse ir pietų Škotijoje.
WXCharts oro sąlygų žemėlapiai rodo, kad vienintelės vietovės, kurios lietaus išvengs, yra Aberdynšyras, Somersetas, Midleseksas, Kentas, Eseksas, Sufolkas, Norfolkas ir Keimbridžšyras.
Prognozuojama, kad lietus tęsis apie 24 valandas, o rugpjūčio 28 d. šiaurės Anglijoje jis sustiprės iki maždaug 3 mm per valandą, tuo tarpu pietuose jis iš esmės pasitrauks, praneša „Express“.
Visgi tokios staigios ir kontrastingos permainos šią vasarą – ne naujiena. JK ne kartą alino karščio banga, po kurios šalį skalbė smarkios liūtys.
Parengta pagal mirror.co.uk inf.
