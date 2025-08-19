Turistų pamiltą Ispaniją toliau siaubia gaisrai: tokios situacijos nematė jau seniai

Remiantis Europos miškų gaisrų informacijos sistemos duomenimis, šiemet iki antradienio 7.00 val. Grinvičo laiku Ispanijoje išdegė apie 373 000 hektarų plotas.
Tai yra pragaištingiausias gaisrų sezonas šalyje nuo 2006 m., kai buvo pradėti registruoti gaisrai – dar pragaištingesnis nei 2022 m., kai liepsnos nusiaubė 306 000 hektarų.
Daugiausia nuostolių pridarė didžiuliai gaisrai, kurie jau daugiau nei savaitę dega šiaurės vakarinėse Zamoros ir Leono provincijose, Galisijos Ourensės provincijoje ir šalies vakarų Estremadūros regione esančiame Kaserese.
Valdžios institucijos iš dešimčių kaimų evakavo tūkstančius gyventojų.
Uždaryti keli pagrindiniai keliai, sustabdytas geležinkelio susisiekimas tarp Madrido ir Galisijos.
Ministras pirmininkas Pedro Sánchezas antradienį turėjo apsilankyti nuo gaisro nukentėjusiuose Zamoros ir Kasereso rajonuose.
Nors oficialūs asmenys įspėja, kad gaisrai dar toli gražu neužgesinti, pasibaigus 16 dienų trukusiems karščiams ugniagesių darbas gerokai palengvėjo.
Aukščiausia temperatūra nukrito 10–12 laipsnių Celsijaus, be to, padidėjo drėgmės lygis, paaiškino centrinės vyriausybės atstovas Kastilijoje ir Leone Nicanoras Senas.
„Šie pokyčiai palengvina ir pagerina sąlygas kontroliuoti gaisrus“, – duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui TVE sakė jis.
