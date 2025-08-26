Lietuvių pamiltuose Tatruose – pirmas rugpjūčio sniegas per 15 metų: suplanavusiems kelionę žinią siunčia sinoptikai

Sniegas taip pat pasirodė Penkių ežerų slėnyje ir itin gausiai turistų lankomo Morskie Oko apylinkėse.
Paskutinį kartą Tatrų kalnuose sniegas rugpjūtį iškrito net prieš 15 metų – 2010 m. rugpjūtį.
Netoliese Zakopanės esančioje tyrimų stotyje užfiksuota ir itin žema temperatūra. Pasak čia dirbančių tyrėjų, naktis iš sekmadienio į pirmadienį buvo rekordiškai šalta rugpjūčio mėnesiui.
„Prieš pat pasirodant debesims, apie 4 val. ryto stotyje, 2 metrų aukštyje buvo užfiksuota -3,6 laipsnio Celsijaus, o ties žeme – net -7,7 laipsnio Celsijaus temperatūra! Tokia žema temperatūra ties žeme rugpjūtį dar niekada nebuvo užfiksuota“, – socialiniuose tinkluose rašė jie.
Visgi panašu, kad plūstelėjęs šaltis neužsibus, o su vasara atsisveikinti lenkams skubėti nereiktų, skelbia Lenkijos sinoptikai.
Jau trečiadienį temperatūra, ypač vakaruose, pradės artėti prie 30 laipsnių. Opolės vaivadijoje prognozuojama 29 laipsniai Celsijaus, o Liubušo, Žemutinės Silezijos ir Silezijos vaivadijose – 28 laipsniai. Šalčiau bus šalies centrinėje ir šiaurės rytinėje dalyse, o žemiausia temperatūra numatoma Suvalkuose – 19 laipsnių.
Ketvirtadienį vėsiau bus tik pajūryje (22–24 laipsniai Celsijaus). Likusioje šalies dalyje bus labai šilta. Šilčiausia temperatūra numatoma Mazovijos, Lodzės ir Mažosios Lenkijos vaivadijose – 31 laipsnis.
Temperatūra virš 30 laipsnių taip pat numatoma Lodzės, Silezijos ir Opolės vaivadijose. Daugiau saulės spindulių sulauks gyvenantys pietuose, o šiaurės vakariniuose rajonuose galimas lietus.
Penktadienį tęsis svilinantis karštis, ypač centrinėje ir pietryčių Lenkijoje. Aukščiausia temperatūra prognozuojama Švento Kryžiaus vaivadijoje – 32 laipsniai, tačiau beveik visoje pietinėje ir pietrytinėje šalies dalyse numatoma aukštesnė nei 30 laipsnių temperatūra.
Į vakarus nuo Vyslos ir Varmijos Mozūrų vaivadijoje galimi lietūs ir vietomis perkūnija.
Šeštadienis nebus toks šiltas, nors pietuose temperatūra vis dar bus gana aukšta, čia numatoma 26–28 laipsniai, tačiau kritulių jau bus gerokai daugiau. Žemiausia temperatūra bus Vakarų Pamario vaivadijoje – 22 laipsniai.