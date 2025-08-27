Rusijoje užfiksuotas dar vienas galingas žemės drebėjimas: sudrebino kelis regionus

Drebėjimas įvyko apie 23 val. 30 min. Jį jautė Machačkalos, Derbento, Kaspijsko ir Chasavjurto gyventojai. Virpesiai taip pat fiksuoti Čečėnijoje, Astrachanėje, Piatigorske, Kislovodske, Kazachstano Aktau mieste ir Azerbaidžane.
Europos–Viduržemio jūros seismologijos centro duomenimis, epicentras buvo Kaspijos jūroje, maždaug 28 km į rytus nuo Izberbašo miesto, 10 km gylyje.
Pasak vietos žiniasklaidos kanalo „SHOT“, iš baimės dėl galimų pakartotinių smūgių į gatves išėjo mažiausiai tūkstantis Machačkalos gyventojų.
Kol kas nepranešama nei apie sugriovimus, nei apie aukas. Vietos valdžia ir gelbėjimo tarnybos tikrina situaciją.
Rusijoje paskutinį kartą didžiausias žemės drebėjimas įvyko liepos 30-ąją Kamčiatkos pusiasalyje. Ten virpesiai siekė net 8 balus – tai stipriausias drebėjimas šiame regione nuo 1952 metų.
Rugpjūčio 17-ąją Kamčiatką vėl sudrebino 7,2 balo stiprumo žemės drebėjimas, po kurio išsiveržė Šivelučo ugnikalnis, į orą išmesdamas pelenų stulpą iki 8 kilometrų aukščio.