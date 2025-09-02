Afganistaną sudrebino naujas galingas žemės drebėjimas: žuvusiųjų skaičius toliau auga

Pasak JAV geologijos tarnybos (USGS), žemės drebėjimo epicentras buvo už 34 kilometrų į šiaurės rytus nuo Džalalabado miesto Nangarharo provincijoje.
Žuvusiųjų per 6 balų žemės drebėjimą, įvykusį sekmadienį prieš pat vidurnaktį vietos laiku netoli Pakistano ir Afganistano sienos, skaičius antradienį perkopė 1 400.
Afganistano rytinėje Kunaro provincijoje, nuo žemės drebėjimų labiausiai nukentėjusiame regione, buvo sunaikinta daugiau nei 8 000 namų.
Afganistanasžemės drebėjimasNelaimė
