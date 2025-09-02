Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaŽemė

Afganistaną sudrebino naujas galingas žemės drebėjimas: žuvusiųjų skaičius toliau auga

2025 m. rugsėjo 2 d. 16:56
Antradienį rytų Afganistane, netoli savaitgalį įvykusio stipraus žemės drebėjimo, per kurį žuvo daugiau nei 1400 žmonių, epicentro, įvyko 5,2 balo žemės drebėjimas.
Daugiau nuotraukų (13)
Pasak JAV geologijos tarnybos (USGS), žemės drebėjimo epicentras buvo už 34 kilometrų į šiaurės rytus nuo Džalalabado miesto Nangarharo provincijoje.
Žuvusiųjų per 6 balų žemės drebėjimą, įvykusį sekmadienį prieš pat vidurnaktį vietos laiku netoli Pakistano ir Afganistano sienos, skaičius antradienį perkopė 1 400.
Afganistano rytinėje Kunaro provincijoje, nuo žemės drebėjimų labiausiai nukentėjusiame regione, buvo sunaikinta daugiau nei 8 000 namų.
Afganistanasžemės drebėjimasNelaimė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.