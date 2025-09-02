Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Didžiojoje Britanijoje užfiksuoti šilumos rekodai: to nematėme beveik 150 metų

2025 m. rugsėjo 2 d. 11:35
Didžiojoje Britanijoje ši vasara buvo šilčiausia nuo stebėjimų pradžios prieš beveik 150 metų. Pasak nacionalinės meteorologijos tarnybos „Met Office“, vidutinė temperatūra nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31-osios siekė 16,10 laipsnio ir buvo 1,51 laipsnio aukštesnė už ilgalaikį meteorologinį vidurkį. Ligšiolinis 15,76 laipsnio rekordas buvo registruotas 2018 m.
„Šilumą šiais metais lėmė įvairių veiksnių kombinacija“, – sakė „Met Office“ mokslininkė Emily Carlisle. Tai aukšto slėgio sričių vyravimas, neįprastai šiltos jūros apie Jungtinę Karalystę bei sausa žemė pavasarį. „Šios sąlygos sukūrė aplinką, kurioje greitai susidaro karštis ir ilgiau išlieka“, – aiškino ekspertė.
Pasak meteorologijos tarnybos, tokių karštų vasarų kaip šiais metais ar dar karštesnių tikimybė dabar yra 70 kartų didesnė nei „natūralaus klimato sąlygomis“ – t. y. be žmogaus nulemtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų.
Mūsų planeta, Pasaulio meteorologijos organizacijos (WMO) duomenimis, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu, sušilo maždaug 1,2 laipsnio. 2023-iaisiais, kurie buvo šilčiausi metai nuo stebėjimų pradžios, buvo net 1,45 laipsnio šilčiau.
Dešimt šilčiausių metų per praėjusius 174 metus, pasak JAV Nacionalinė vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA), buvo praėję dešimt metų nuo 2014-ųjų.
