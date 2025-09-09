Graikiją supurtė 5,3 balo žemės drebėjimas jūroje

Žemės drebėjimas įvyko pusvalandį po vidurnakčio už 45 kilometrų į šiaurės rytus nuo Graikijos sostinės, pranešė Nacionalinės Atėnų observatorijos Geodinamikos institutas. Jo epicentras buvo jūroje, už keturių kilometrų nuo Nea Styros pajūrio kurorto Eubojos, pagal didumą antros Graikijos salos, pietvakariuose.
Pranešimų apie aukas ar žalą iš karto nebuvo.
Gegužę Graikijos Kretos salą supurtė 6,1 balo žemės drebėjimas, jis buvo juntamas net Egipte ir Graikijos sostinėje.
Sausio ir vasario mėnesiais Egėjo jūroje esanti turistų pamėgta Santorinio sala patyrė išskirtinį seisminį aktyvumą. Dėl tūkstančių požeminių smūgių tūkstančiai gyventojų buvo priversti bėgti, bet vėliau grįžo į salą.
Žemės drebėjimai dažni ant kelių tektoninių plokščių lūžių Viduržemio jūros pietryčiuose esančioje Graikijoje. Pastarasis mirtinas žemės drebėjimas įvyko 2020 m. spalį Egėjo jūros Samo saloje. Per 7 balų žemės drebėjimą joje žuvo du žmonės, daugiau nei 100 žmonių žuvo Turkijos Izmiro uostamiestyje.
GraikijaAtėnaižemės drebėjimas
