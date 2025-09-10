„Turistų rojų“ niokoja negailestinga stichija: atšaukti skrydžiai, griuvo namai, yra žuvusių

Apsunkinti į turistų pamiltą salą buvo ir skrydžiai – audringos oro sąlygos privertė ne vieną suplanuotą kelionę atšaukti.
Visgi vyriausybė pranešė, kad sunku apskritai oro uostą pasiekti. Prieiga prie Balio sostinėje Denpasare esančio pagrindinio salos oro uosto buvo ribota – užtvinusius kelius galėjo įveikti tik sunkvežimiai.
Sunkiai pravažiuojami arba apskritai neįveikiami buvo ir kiti, ne tik sostinės, bet viso regiono keliai, susidarė didžiulės spūstys.
Socialinius tinklus apskriejusiuose vaizdo įrašuose matyti, kaip Denpasare stebėtojai su siaubu stebi, kaip pastatas griūna į greitai tekantį potvynio vandenį.
Vietos valdžios institucijos pranešė, kad trečiadienio rytą anksti ryte Vakarų Denpasare sugriuvus pastatui žuvo mažiausiai keturi žmonės, nors ir neaišku, ar tai tas pats namas, kuris užfiksuotas įraše.
„Užtvindyta, užtvindyta, užtvindyta – visur“, – rašė vienas komentatorius socialiniuose tinkluose.
„Upių krantai išsiliejo. Šiuo metu vyrauja chaosas“, – rašė kitas.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad keli automobiliai apvirto vandenyje ir liko įstrigę kelio viduryje.
Evakuojama net ir Kuta, turistų itin pamėgtas kaimelis.
Įspėjimą kartu su nuotraukomis išplatino ir oro uostas.
„Nuo šio ryto dėl stiprių liūčių potvyniai užklupo keletą Denpasaro, Badungo ir Amlapuros rajonų.
Maloniai primename visiems gyventojams ir lankytojams būti budriems, riboti veiklą lauke ir teikti pirmenybę saugumui“, – soc. tinkluose skelbė jie.