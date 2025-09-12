Lietuvių mylimame „turistų rojuje“ – baisiausia stichija per dešimtmetį: žuvusių skaičius kasdien kopia aukštyn, miestai – nusiaubti

Liūtys prasidėjo pirmadienį ir užtvindė didelę Balio dalį bei kaimyninę Rytų Nusa Tengaros provinciją. Vandeniui pakilus, upės išsiliejo iš krantų, purvas, akmenys ir medžiai užgriuvo kaimus kalnuose, o potvyniai apsemtė mažiausiai 120 gyvenamųjų kvartalų.
Ketvirtadienį Indonezijos stichinių nelaimių valdymo agentūra BNPB pranešė, kad vien Balyje žuvo 14 žmonių, dar mažiausiai du laikomi dingusiais. Rytų Nusa Tengaros provincijoje aukų skaičius siekia tris, dar keli žmonės sužeisti ar dingę.
Didžiausias aukų skaičius fiksuotas Balio sostinėje Denpasare – čia gyvybių neteko 8 gyventojai, dar du žmonės žuvo Jembranos regione, trys – Gianyare, vienas – Badungo apygardoje. Pareigūnai teigia, kad bent dvi aukos mirė nuo elektros smūgio užlietose teritorijose.
Iš viso daugiau nei 500 žmonių evakuoti į mokyklas, mečetes bei laikinus prieglaudos centrus. Jembranos rajone pranešta, kad į pastoges perkeltos mažiausiai 85 šeimos, Denpasare sugriuvo du pastatai.
Potvyniai uždarė pagrindinius kelius, sugriovė ar pažeidė bent du tiltus. Gyventojai pasakoja, kad situacija – beprecedentė.
„Žmonės buvo šokiruoti. Potvyniai buvo tokie stiprūs, kad net sunkvežimiai vos galėjo pravažiuoti. Maniau, jog Balis turi pakankamą drenažo sistemą“, – BBC sakė vietos gyventoja Tasha.
Kai kuriose vietose vandens lygis jau slūgsta, tačiau gyventojai, grįžę į savo namus, rado purvu ir nuolaužomis padengtas gatves, apverstus automobilius bei sugadintą turtą.
Stichija smarkiai palietė ir turizmo sektorių – viešbučiai bei verslai kovoja su sutrikimais, o pareigūnai nurodo, kad situaciją dar labiau pablogino šiukšlės, užkimšusios drenažo sistemas. Atliekų tvarkymo problemos Balyje jau seniai kelia nerimą.
Indonezijos prezidentas Prabowo Subianto pareiškė užuojautą aukų artimiesiems ir pavedė tarnyboms „veikti skubiai“. Jis pabrėžė tikslinės pagalbos būtinybę – tiek ieškant dingusių žmonių, tiek aprūpinant gyventojus būtiniausiomis priemonėmis.
Į paieškas ir gelbėjimo darbus mestos 400–600 karių, policijos bei kitų tarnybų pareigūnų pajėgos. Ketvirtadienį, vandens lygiui slūgstant, prasidėjo purvo ir šiukšlių valymas, buvo atkurta elektros energijos tiekimas dešimtims tūkstančių namų ūkių bei įmonių.
Meteorologai skelbia, kad per 24 valandas Balyje iškrito daugiau nei 385 mm lietaus – tai itin didelis kiekis, lėmęs upių išsiliejimą ir nuošliaužas.
Indonezijoje nuo rugsėjo iki kovo trunkantis liūčių sezonas kasmet sukelia panašias nelaimes, o klimato kaita, pasak ekspertų, daro audras vis intensyvesnes ir pavojingesnes.
Šių metų pradžioje Javos saloje panašūs potvyniai ir nuošliaužos nusinešė dešimtis gyvybių.
BalisIndonezijapotvyniai
