Artėjant stipriausiai šių metų audrai – intensyvus pasiruošimas: paveiks dešimtis milijonų žmonių

Nuotraukose matyti parduotuvėse nutysusios eilės, apsaugoti langai ir parduotuvių vitrinos, ištuštėję oro uostai – mat atšaukta šimtai skrydžių.
Šios priemonės turės poveikį dešimtims milijonų žmonių ir tūkstančiams gamyklų, esančių visame pagrindiniame Kinijos gamybos regione.
„Ragasa“ Guangdongo pakrantės centrinius ir vakarinius rajonus turėtų pasiekti per 24 valandas, teigiama antradienio rytą paskelbtame provincijos nepaprastųjų situacijų valdymo biuro pranešime.
„Svarbiausiose vietovėse turėtų būti ryžtingai imtasi priemonių... užtikrinti visišką žmonių gyvybių ir turto saugumą ir kuo labiau sumažinti nelaimės nuostolius“, – teigiama pranešime.
Pasak netoliese esančio Honkongo meteorologijos tarnybos, artėjant taifūnui „Ragasa“, kurio metu vėjo gūsiai siekė iki 230 kilometrų per valandą greitį, Guangdongo provincijoje dėl vėtrų buvo paskelbta aukščiausio lygio ekstremalioji situacija.
Pats Honkongas padidino taifūno pavojaus lygį iki aštuonių – tik dviem lygiais žemiau maksimumo.
Šendženo technologijų centras nurodė evakuoti 400 tūkst. žmonių, o miesto nepaprastųjų situacijų valdymo institucijos įspėjo apie „stiprų vėją, lietų, bangas ir potvynius“.
„Jei nesate gelbėtojai ir neužtikrinate kitų pragyvenimo šaltinio, prašome neiti į lauką“, – sakoma valdžios institucijų pranešime, kuriame priduriama, kad įstaigos ir parduotuvės nustos veikti nuo pietų.
Kiti didieji miestai, kuriuose buvo įgyvendintos panašios priemonės, buvo Žuhajus, Donguanas ir Fošanas.
„Stiprūs vėjai ir smarkios liūtys... mūsų miestui padarys didelį poveikį ir sukels kritinę gynybos situaciją“, – teigiama Fošano nepaprastųjų situacijų štabo pranešime.
„Ragasa“ šiuo metu sukasi Pietų Kinijos jūroje, o pirmiau užklupo dalį Filipinų, kur per audrą vienas žmogus žuvo, o smarkiai apgadinti buvo namai, patvino gatvės, išlaužyti medžiai, nukentėjo ir infrastruktūra.
Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad laivai, esantys šiaurinėje vandens kelio dalyje, taip pat pietinėje Taivano sąsiaurio dalyje, Baši kanale ir Guangdongo pakrantės vandenyse, „turėtų skirti dėmesio saugumui“.
Kinijos meteorologijos agentūra „Ragasa“ pavadino „audrų karaliumi“ ir prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis jis judės link šiaurės Vietnamo, galimai paveikdamas milijonus žmonių.
Mokslininkai iš esmės sutaria, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos šylant pasauliui audros tampa vis stipresnės ir dažnesnės.