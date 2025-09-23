Lietuvių mėgstamame kurorte – didžiausia sausra per 50 metų

Per praėjusius 11 mėnesių kritulių kiekis sumažėjo iki žemiausio lygio per 52 metus, šią savaitę paskelbtoje mėnesinėje ataskaitoje teigė Turkijos meteorologijos tarnyba. Su Sirija besiribojančiame Anatolijos regione šalies rytuose kritulių kiekis smuko net daugiau kaip 60 proc.
Meteorologų duomenimis, nuo 2024 m. spalio 1 d. iki šių metų rugpjūčio 31-osios kritulių kiekis siekė maždaug 400 milimetrų. 1991–2020 m. jis per tą patį laikotarpį buvo 549 milimetrai. Tai atitinka 27 proc. sumažėjimą.
Sausra neaplenkė ir atostogautojų pamėgtų Turkijos Viduržemio jūros regionų: Marmuro regione ir Egėjo jūros pakrantėje kritulių kiekis buvo mažiausias per 18 metų.
Šią vasarą temperatūra Turkijoje buvo neįprastai aukšta. Daug kur trūksta vandens. Šalies vakaruose ir pietuose liepsnojo miškų gaisrai.
Liepa Turkijoje buvo karščiausia per 55 metus. Vidutinė temperatūra buvo 1,9 proc. aukštesnė už 1991–2020 metų temperatūrą. Silopyje šalies pietryčiuose buvo pagerintas karščio rekordas, kai termometrų stulpeliai pasiekė 50,5 laipsnio padalą.
Ekspertai prognozuoja, kad kritulių kiekis Turkijoje iki šimtmečio pabaigos sumažės trečdaliu. Temperatūra, lyginant su 1961–1990 metais išmatuota vidutine temperatūra, gali padidėti 5–6 laipsniais.
