Stipriausia metų audra šlavė viską savo kelyje: „Tai tarsi pasaulio pabaiga“

„Ragasa“ vos prieš kelias dienas buvo pakrikštytas ir šių metų „audrų karaliumi“, mat tokios stiprios audros šiemet pasaulis dar nematė.
Supertaifūnas, nešantis uragano stiprumo vėjus, paliko daugybę nuostolių, sukėlė nuošliaužias ir didžiules bangas, o dabar toliau slenka šluodamas viską savo kelyje ir artėja prie Kinijos Guangdong provincijos, kurioje yra didžiuliai miestai, tokie kaip Šendženas ir Guangdžou.
Honkonge vėjas išlaužė medžius ir nuplėšė pastolius nuo pastatų, o vėjo gūsiai vietomis siekė net 54 m/s. Vienas CNN reporteris vietoje matė, kaip jūros bangos daužė šaligatvį netoli Honkongo simbolinio uosto, o AFP žurnalistas matė, kaip stiprus vėjas nešė skraidančias nuolaužas, nuplėšė reklaminius plakatus nuo pastatų, sulaužė tvoras ir nulaužė šakas.
Honkongo valdžios institucijos teigė, kad iki trečiadienio vidurdienio 82 žmonės buvo gydomi viešosiose ligoninėse dėl per taifūną patirtų sužalojimų.
Daugiau nei 860 žmonių ieškojo prieglobsčio 50 laikino prieglobsčio vietose visame mieste. Policijos duomenimis, antradienio popietę penkiametis berniukas ir jo motina įkrito į jūrą, kai stebėjo bangas Chai Wan rajone. Abu buvo skubiai nugabenti į ligoninę, o trečiadienio rytą motinos būklė tebebuvo kritiška.
Kinijos finansų centre užregistruota šimtai nuvirtusių medžių ir potvyniai keliuose rajonuose. Daugelis miesto aukštų pastatų svyravo ir drebėjo nuo stiprių vėjų.
Visi skrydžiai į ir iš Honkongo, kuris yra judriausias krovinių oro uostas pasaulyje ir devintas pagal tarptautinio keleivių srauto intensyvumą, buvo atšaukti 36 valandoms nuo antradienio vakaro.
„Tai tarsi pasaulio pabaiga... Niekada nesitikėjau pamatyti tokio blogo vaizdo“, – sakė IT vadybininkas Paul Yendle netoli smarkiai apgadinto restorano Tseung Kwan O rajone.
Ne tarnyboje esantis ugniagesys AFP sakė, kad jis „šiek tiek nerimauja“ dėl netoliese esančių bambukinių pastolių saugumo, kai po 11 valandų „be pertraukos“ darbo grįžo namo.
Socialinius tinklus apskriejo ir vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip audros bangos sudaužė prabangaus pajūrio kurorto „Fullerton Ocean Park Hotel“ stiklines duris, o didžiulės bangos užliejo fojė ir nušlavė žmones nuo kojų.
CNN pateiktame pareiškime viešbutis nurodė, kad apie sužeistuosius nepranešta ir kad vyriausybė „nedelsdama“ mobilizavo išteklius reagavimui.
Dėl stipraus vėjo Honkongas ir Makau, kuriuose gyvena daugiau nei 8 milijonai žmonių, paskelbė aukščiausio lygio uragano pavojaus signalą, todėl mokyklos, įmonės ir viešasis transportas, įskaitant vieną iš judriausių Azijos oro uostų, buvo uždaryti. Honkongo observatorija įspėjo, kad trečiadienį kai kuriose vietovėse audros bangos gali siekti iki keturių metrų aukščio.
Kiti miestai palei pietinę Kinijos pakrantę taip pat ruošėsi audros smūgiui, o valdžios institucijos ėmėsi priemonių, kad apsaugotų labiausiai audros bangų ir nuošliaužų pavojui pažeidžiamus žmones.
Vyriausybė anksčiau teigė, kad vandens lygio pakilimas gali būti panašus į tą, kuris buvo užfiksuotas per 2018 m. taifūną „Mangkhut“ – jo padaryta tiesioginė ekonominė žala miestui buvo įvertinta 4,6 mlrd. Honkongo dolerių (592 mln. JAV dolerių).
Ruošėsi ir gyventojai. Anksčiau skelbtuose kadruose matyti iššluotos parduotuvių lentynos, užkaltos pirmuose aukštuose esančios parduotuvių lentynos, apsaugoti gyventojų langai.
Taivane išsiliejo net ežerai, daugybė žmonių dingo be žinios
Taivanas trečiadienį pranešė, kad taifūno Ragasa atneštoms smarkioms liūtims sugriovus seną ežero užtvarą Guangfu mieste ir jam išsiliejus į gretimus miestelius žuvo mažiausiai 14 žmonių, 18 buvo sužeisti.
Gelbėtojai ieškojo dar 124 žmonių, dingusių Hualieno apskrityje, kurioje yra ežeras, pranešė vietos pareigūnai.
Kariai vaikščiojo po namus ir dalino vandenį bei greitojo paruošimo makaronus. Aplink buvo išmėtyti sudaužyti automobiliai ir motoroleriai.
Vyriausybės duomenimis, apie 5200 žmonių arba 60 proc. miesto gyventojų ieškojo prieglobsčio savo namų aukštesniuose aukštuose, o likusieji išvyko pas šeimas.
Vyriausybė teigė, kad iš užtvankos ežero išsiliejo apie 60 mln. tonų iš maždaug 91 mln. tonų vandens, kurio pakaktų užpildyti apie 36 000 olimpinio dydžio baseinams.
Antradienį potvynio vanduo kai kur Hualiene buvo pakilęs iki namų antrojo aukšto, įstrigę liko maždaug 263 žmonės. Jiems tiesioginis pavojus negrėsė, todėl jų buvo paprašyta palaukti, kol vanduo nuslūgs.
Ugniagesių tarnybos paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti užtvindytos gatvės ir pusiau panirę automobiliai, išversti medžiai.
Ragasa užklupo Filipinus ir Taivaną smarkiomis liūtimis ir stipriu vėju, tūkstančiai žmonių buvo priversti evakuotis.
Filipinai, Taivanas ir pietinė Kinija kasmet patiria daugybę taifūnų, tačiau dėl žmogaus sukeltos klimato krizės audros tapo dar labiau nenuspėjamos ir ekstremalesnės.