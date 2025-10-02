5 balų žemės drebėjimas išgąsdino Stambulo gyventojus

Jo epicentras buvo Marmuro jūroje netoli miesto, 6,7 km gylyje, pranešė nelaimių agentūra „Afad“. Žemės drebėjimų stebėjimo centras „Kandilli“ nurodė, kad jo stiprumas siekė 5,3 balo.
Drebėjimas buvo aiškiai juntamas tiek europinėje, tiek azijinėje miesto dalyse. Daugelyje vietų žmonės išbėgo iš pastatų ir rinkosi gatvėse.
Stambulo gubernatoriaus biuras pranešė, kad iki šiol pranešta apie keturis apgadintus pastatus. Iš pradžių pranešimų apie sužeistuosius nebuvo. Vėliau supurtė keli silpnesni požeminiai smūgiai.
Turkija yra seismiškai aktyvioje zonoje, ją nuolat purto žemės drebėjimai, kai kurie iš jų būna smarkūs. Specialistai nuolat perspėja apie didelę stiprių žemės drebėjimų tikimybę, ypač tankiai apgyvendintame Marmuro jūros regione aplink Stambulą. Šių metų balandį miestą supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas.