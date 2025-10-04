Jungtinę Karalystę ir Airiją siaubia galinga audra: vėjas siekia beveik 160 km/val, yra žuvusių

Geltonas orų perspėjimas galioja visoje Didžiojoje Britanijoje nuo vidurnakčio ir didžiąją šeštadienio dalį.
Škotijos saloje vėjo greitis dar didesnis – jo greitis siekia 154 km/h, o Capel Curig saloje Šiaurės Velse – penktadienį taip pat iškrito 43 mm kritulių – vėjo greitis siekia 137 km/h.
Stipriausi gūsiai buvo šiaurėje, tačiau nacionalinė meteorologijos tarnyba pranešė, kad šeštadienį visur greičiausiai bus labai vėjuota.
Tarnyba perspėjo apie galimus viešojo transporto sutrikimus, pavojingas vairavimo sąlygas, galimus elektros energijos tiekimo sutrikimus ir pavojingas bangas.
Atvirose pakrantės ir kalvotose vietovėse, tokiose kaip tolimieji Škotijos šiauriniai pakraščiai, kur geltonas įspėjimas rodo galimą pavojų gyvybei, vėl gali būti 145 km/val greičio vėjo gūsiai.
Kitur Jungtinėje Karalystėje tikėtini 45–55 mylių per valandą greičio gūsiai, o vakarų Škotijoje taip pat numatomas smarkus lietus.
„Labai stiprų vėją lydės smarkaus lietaus epizodai, todėl vairavimo sąlygos greičiausiai bus sudėtingos“, – pranešė Meteorologijos tarnyba.
„ScotRail“ pranešė, kad kai kurios linijos penktadienio vakarą buvo uždarytos, o visuose kituose maršrutuose galiojo greičio apribojimai. Numatoma, kad tam tikri sutrikimai tęsis šeštadienį ir galbūt sekmadienį.
Paveikė visą eismą
„Traffic Scotland“ pranešė apie ilgą dėl blogo oro uždarytų kelių sąrašą.
„ScotRail“ numatė, kad tam tikri eismo sutrikimai tęsis šeštadienį ir galbūt sekmadienį, kol „Network Rail“ atlieka saugos patikrinimus dėl kliūčių linijoje ir infrastruktūros pažeidimų. „National Rail“ šeštadienį perspėjo apie galimus sutrikimus visoje JK.
Visi reisai per Glazgo centrinę stotį ir Glazgo Karalienės gatvę buvo sustabdyti penktadienio vakarą ir tikimasi, kad jie pradės veikti bent iki šeštadienio pietų.
„Network Rail Scotland“ maršruto direktorius Rossas Moranas teigė, kad per pirmąsias dvi audros valandas visame tinkle buvo pranešta apie daugiau nei 60 potvynių, ant bėgių nuvirtusių medžių ir nuolaužų atvejų.
„Audra „Amy“ kai kurias šalies dalis užklupo daug stipriau ir greičiau nei tikėtasi“, – sakė jis.
Traukinių bendrovė „Avanti West Coast“ šeštadienį perspėjo apie „trumpalaikius pakeitimus“ ir „primygtinai rekomendavo“ keleiviams, vykstantiems į šiaurę nuo Prestono, prieš kelionę pasitikrinti atnaujinimus.
„CalMac Ferries“ pranešė, kad šeštadienį ir sekmadienį daugelio maršrutų eismas bus sutrikdytas, o daugelis maršrutų bus atšaukti.
Belfasto tarptautinis oro uostas pranešė, kad šeštadienį tikimasi vėlavimų, ir patarė keleiviams pasitikrinti informaciją oro linijose.
Škotijos aplinkos apsaugos agentūra šeštadienį buvo paskelbusi 30 potvynių perspėjimų, iš kurių šešis išdavė Aplinkos agentūra šiaurės Anglijoje ir vieną šiaurės Velse pagal Velso gamtos išteklių departamento duomenis.
Penktadienį Leterkenyje, Donegalo grafystėje, Airijoje, per su orais susijusį incidentą žuvo apie 40 metų vyras, pranešė policijos pareigūnai.
Penktadienį Airijos saloje apie 234 000 namų liko be elektros dėl audros, kuri sukėlė didelių sutrikimų.
Airijos Respublikos prognozių agentūra penktadienį Donegalo grafystėje paskelbė aukščiausio lygio vėjo perspėjimą, o gyventojams buvo patarta likti slėptuvėse nuo 16 iki 18 val.
Meteorologijos tarnyba pranešė, kad didžiojoje šalies dalyje vėjas ir lietus turėtų aprimti vakare, tačiau šiaurės rytų Škotijoje prognozuojama, kad smarkūs štormai tęsis, o geltonas vėjo perspėjimas galios nuo vidurnakčio iki sekmadienio 9 val. ryto, apimdamas Orknio ir Šetlando salas, Hailandą, Aberdynšyrą ir Morėjų.
Sekmadienis bus sausas ir mažiau vėjuotas, daugelyje rajonų bus saulėtų periodų, tačiau šiaurės vakaruose galimi trumpi lietūs.