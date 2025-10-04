Per Europą slenka monstru vadinama audra – milžiniški nuostoliai, žuvo 3 žmonės

Airija
Airijos policija paskelbė, kad prie Donegolo grafystėje esančio Leterkenio miestelio žuvo vyras, o jo mirtis siejama su audra „Amy“.
Šiaurės Airijoje esančioje Londonderio grafystėje buvo užfiksuotas spalio mėnesio vėjo rekordas – 148 km/h.
Airijoje apie 184 tūkst. namų, ūkių ir įmonių buvo be elektros, o Šiaurės Airijoje elektros neturėjo 50 tūkst. vartotojų.
Nyderlandai
Dėl oro sąlygų Amsterdamo Schipholio oro uoste teko atšaukti apie 80 atvykstančių ir 70 išvykstančių skrydžių.
Tai daugiausia paveikė į vakarus nukreiptus skrydžius, kuriuos vykdo Nyderlandų oro linijų bendrovė KLM, įskaitant skrydžius į Didžiąją Britaniją, teigė oro uosto atstovas.
Keleiviai turėjo būti perkelti į vėlesnius skrydžius, naujienų agentūrai ANP sakė atstovas. Bendras nukentėjusių keleivių skaičius iš pradžių nebuvo atskleistas. Schipholio oro uostas yra vienas judriausių Europos oro uostų.
Nyderlandų nacionalinė orų tarnyba perspėjo apie uraganinio stiprumo gūsius, kurių greitis Šiaurės jūros pakrantėje sieks iki 100 kilometrų per valandą, o sausumoje – 75 kilometrus per valandą. Taip pat buvo sustabdytas kelių keltų susisiekimas su Nyderlandų Vatų salomis.
Daugelyje vietų buvo atšaukti lauko renginiai, turgūs, sporto varžybos ir festivaliai.
Norvegija
Pasak PA naujienų agentūros, audra per pastarąsias valandas siautė Didžiosios Britanijos, Airijos ir Norvegijos dalyse, sukeldama elektros energijos tiekimo sutrikimų, kelių uždarymo, skrydžių ir traukinių atšaukimo.
Kai kuriose Škotijos dalyse dešimtys tūkstančių žmonių liko be elektros, nes iki 160 kilometrų per valandą greitį siekiantis vėjas apgadino infrastruktūrą.
Londone šeštadienį atsargumo sumetimais buvo uždaryti parkai.
Kai kuriose Norvegijos dalyse taip pat buvo nutrūkęs elektros tiekimas, sustabdytas daugelio traukinių eismas. Šalies meteorologijos institutas prognozuoja, kad kai kuriose vietovėse tęsis vėjo gūsiai ir smarkūs lietūs.
Vokietija
Vokietijoje dėl uraganinio stiprumo vėjo gūsių teko apriboti keltų plaukiojimą į Šiaurės ir Baltijos jūrų salas.
Laivybos bendrovės FRS Helgoline svetainėje teigiama, kad dėl oro sąlygų atšaukti visi „Halunder Jet“ skrydžiai į Helgolandą ir iš jo šeštadienį ir sekmadienį. Laivybos bendrovės „Wyker Dampfschiffs-Reederei“ duomenimis, sekmadienį keltų susisiekimas tarp Šliutsielio ir Halligeno salų prie šiaurinės Vokietijos taip pat nekursuos.
Vokietijos meteorologai taip pat prognozavo, kad šiaurinėje Zilto saloje vėjo greitis sieks iki 110 kilometrų per valandą.
Dėl audringų orų laivybos bendrovė „Scandlines“ sekmadienį atšaukė visus reisus tarp Rostoko ir Gedserio abiem kryptimis. Paskutiniai laivai turėjo išvykti šeštadienį 18 val. (16:00 GMT), pranešė bendrovė.
Prancūzija
Audra „Amy“ šiaurės Prancūzijoje nusinešė dviejų gyvybių gyvybes
Šeštadienį Prancūzijoje siautėjusi smarki audra „Amy“ nusinešė dviejų žmonių gyvybes, po to, kai anksčiau smogė Airijai ir Didžiajai Britanijai.
Policijos teigimu, vienas žmogus žuvo, kai medžio šaka rėžėsi į važiavusį automobilį Prancūzijos šiaurėje. 25 metų vairuotojas žuvo.
Kitas incidentas – 48 metų vyro, kuris nuskendo maudydamasis audringuose vandenyse netoli Etretato upės, Lamanšo sąsiauryje, pranešimas, pranešė vietos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
„Amy“ yra pirmoji naujojo, rugsėjo 1 d. prasidėjusio, sezono audra, kuriai suteiktas vardas. Vardai audroms kasmet parenkami iš tūkstančių žmonių pasiūlymų. Kitos audros bus pavadintos „Bramu“, „Chandra“ ir „Dave‘u“