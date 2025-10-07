Turistų pamėgtas kurortas – nuplautas: po viską šlavusios stichijos šalis vėl ruošiasi audrai

Dar dalyje šalies paskelbti kiek žemesnio – oranžinio bei geltono – lygio įspėjimai, o vos 5 rajonai gamtos stichijos smūgio turėtų išvengti, skelbia „Sofia Globe“.
Visgi Bulgarija dar nespėjo atsigauti po praėjusių liūčių, pridariusių daug žalos. Spalio 3 d. atslinkę krituliai sukėlė potvynius, kurie ypač nusiaubė rytinę Bulgarijos dalį, žuvo keturi žmonės.
Priešgaisrinės saugos ir gyventojų apsaugos generalinio direktorato vadovas Aleksandras Džartovas spalio 6 d. popietę surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad „šiuo metu operatyvinė situacija yra palyginti rami“.
„Mūsų komandos toliau dirba, šalinant potvynio padarinius Elenitėje“, – sakė A.Džartovas.
Elenitė – smarkiai per pastarąsias liūtis nukentėjęs kurortas, į kurį visuomenės patekimas ribojamas iki spalio 8 d. Iš čia buvo evakuota 200 žmonių. Dėl tolimesnių ribojimų dar bus sprendžiama.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip vandens srautai šiame kurorte nešė automobilius į jūrą. Potvynis apgadino pastatus, kelius, o viename bute viešbučio komplekse rastas vyro kūnas. Pareigūnai pranešė, kad žuvo ir du gelbėtojai.
Spalio 6 d. mokslininkų komanda tyrė Elenitę, siekdama nustatyti, kas lėmė tragediją.
Sofijos universiteto Nacionalinio geografinės erdvės tyrimų ir technologijų centro direktorius, docentas Stylyan Dimitrovas Bulgarijos nacionaliniam radijui sakė: „Elenitės poilsio kaimas yra žmogaus kvailumo ir godumo pavyzdys“.
S.Dimitrovas sakė, kad bus sukurtas 3D modelis, siekiant ištirti, kas lėmė nelaimę, tačiau mokslininkai taip pat dokumentuoja žalą ir „nekompetentingus sprendimus, kurie buvo priimti plėtojant šią teritoriją“.
„Šie maži vandens baseinai pietinėje Juodosios jūros pakrantėje yra labai pavojingi. Mes negalime užkirsti kelio nelaimėms, bet galime jas apriboti. Pastatai riboja erdvę, kurioje vanduo gali išsilieti, ir taip padidina jo smogiamąją jėgą. Sveti Vlas (kitas kurortas, red. past) taip pat yra dvi rizikingos teritorijos“, – sakė S.Dimitrovas.
Spalio 6 d. Bulgarijos nacionalinei televizijai aplinkos ministras Manol Genov negalėjo atsakyti, kas tuo metu davė leidimą statyti ant valstybinės nuosavybės, t. y. minėtų griovų.
„Tai ne mano darbas“, – sakė jis.
Jis nedavė aiškaus atsakymo, ar neteisėti pastatai turėtų būti nugriautos, jei pažeidimai būtų įrodyti. Jis perdavė atsakomybę Nacionalinei statybos kontrolės direkcijai ir vietos valdžios institucijoms, sakydamas, kad sprendimą turėtų priimti jos.
„Gamta atkeršijo už neatsakingumą, neatsargumą ir godumą. Godūs investuotojai lėmė šias žmogiškąsias aukas“, – sakė M.Genovas.
BulgarijaJuodoji jūrakurortas
