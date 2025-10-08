Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaŽemė

Išgelbėti visi netoli Everesto dėl pūgos įstrigę žygeiviai

2025 m. spalio 8 d. 09:53
Beveik 1000 žygeivių ir pagalbinių darbuotojų grįžo į saugias vietas, kai savaitgalį buvo įstrigę Tibeto plynaukštėje netoli Everesto kalno iškritus gausiam sniegui, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida.
Pastaraisiais metais šioje didžiulėje aukštikalnių teritorijoje Kinijos vakariniame pakraštyje itin padaugėjo turistų, lauko pramogų entuziastai užplūdo jos garsiąsias žygių vietas per šių metų aštuonių dienų nacionalinę šventę, kuri baigiasi trečiadienį.
Tačiau savaitgalį siautėjusi smarki pūga užvertė stovyklavietes ir kelius, buvo surengta didelio masto gelbėjimo operacija, per ją ugniagesiai gelbėtojai pasitelkė arklius, jakus ir dronus.
Iš viso „580 žygeivių ir daugiau nei 300 darbuotojų, įskaitant vietos gidus ir jakų piemenis, saugiai atvyko“ į netoliese esantį miestelį, antradienio vakarą pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
Pranešta, kad gelbėjimo komandos perkėlė į susitikimo vietą su atsargomis dar daugiau nei dešimt kitų žygeivių. Juos sugrąžinus į saugią vietą, gelbėjimo operacija kalnuotame Kinijos regione baigėsi, nors gretimuose rajonuose sąlygos ir toliau ekstremalios.
Gretimos Činghajaus provincijos kalnuose nuo hipotermijos ir aukščio ligos mirė vienas žygeivis, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Kitoje sienos pusėje Nepale ir Indijoje per smarkių liūčių sukeltas nuošliaužas ir potvynius žuvo daugiau nei 70 žmonių, pirmadienį pranešė pareigūnai. Gelbėtojams sunku pasiekti bendruomenes atokioje kalnuotoje vietovėje.
EverestaspūgaSniegas

