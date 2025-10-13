Dalis Ispanijos – nuniokota: žadėta audra dar nesibaigė, o nuostoliai jau siekia milijonus

Ir nors smarkiausios liūtys, atrodo, praėjo, Valstybinė meteorologijos agentūra Aemet vėl padidino įspėjimą dėl kritulių iki aukščiausio – raudonojo – lygio. Prognozuojama, kad per valandą gali iškristi iki 100 litrų kritulių kvadratiniam metrui. Įspėjimas, kuris iš pradžių galiojo iki pirmadienio 15 val., buvo pratęstas iki pirmadienio vidurnakčio.
Įspėjama, kad kai kur gali pliaupti ne tik liūtys, bet ir iškristi kruša, pūsti gūsingas vėjas.
Tačiau audra jau pridarė bėdų. Vien Taragonoje (uostamiestis Katalonijoje) ugniagesiai sulaukė virš 2 tūkst. pagalbos prašymų, skelbia „Elmundo“.
Jiems teko pagelbėti tiek pompuojant vandenį iš apsemtų namų, tiek gelbėjant vairuotojus iš potvynyje įstrigusių automobilių.
Dėl uragano „Alice“ sukeltų smarkių liūčių Katalonijos vyriausybė praėjusią naktį jau paskelbė nepaprastąją padėtį penkiuose į pietus nuo Taragonos esančiuose rajonuose.
Dalyje regiono sustabdytos pamokos, socialinės paslaugos ir neskubios sveikatos priežiūros paslaugos. Užtvindytos buvo ir gatvės, AP7 greitkelyje dėl kilusio potvynio vienu metu buvo įstrigę 2 tūkst. automobilių, o kai kurie miesteliai bei kaimai liko apskritai „atkirsti“, skelbia „El Pais“.
Žemės ūkio organizacija AVA-Asaja pirmadienį pranešė, kad „Alice“ padariniai ūkininkams, o konkrečiai ryžių augintojams jau padarė nuostolių už 2 mln. eurų.
Be to, organizacija perspėjo apie žalą citrusiniams vaisiams, persimonams ir daržovėms dėl krušos ir problemas dėl per didelės drėgmės, jei lietūs tęsis ateinančias kelias dienas.
Visgi prarastų gyvybių kol kas pavyko išvengti, nors ir skelbiama apie 18 sužeistų žmonių.
Smarkių liūčių priežastis yra meteorologinis reiškinys DANA, Viduržemio jūros regione žinomas kaip „Šaltas lašas“, pasireiškęs jau 2024 m. spalio pabaigoje.
Tada per potvynių katastrofą žuvo beveik 230 žmonių. Po pavėluotų perspėjimų prieš metus institucijos dabar yra atsargesnės ir perspėjimus dėl liūčių paskelbia anksčiau.