Po audringo sekmadienio – daugybė nuostolių: vėjas medžius vartė ir ant automobilių

2025 m. spalio 13 d. 10:59
Praėjusią parą šalyje sustiprėjus vėjui, ugniagesiai 67 kartus vyko šalinti nuverstų medžių, nulaužtų šakų.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), daugiausiai minėto pobūdžio iškvietimų ugniagesiai gavo Utenos apskrityje – 23.
Panevėžio apskrityje ugniagesiams važiuoti tvarkyti nuverstų medžių, nulaužtų šakų teko 16 kartų, Kauno apskrityje –13 kartų, Vilniaus ir Šiaulių apskrityse – po 5 kartus, Tauragės ir Marijampolės apskrityse – po 2 kartus, Telšių apskrityje – 1 kartą.
Anot PAGD, ugniagesiams teko šalinti medžius ar jų šakas, kurios buvo užkritusios ant važiuojamosios kelio dalies.
Sekmadienį fiksuotas ne vienas atvejis, kai medžio šakos krito ir ant automobilių.
15.04 val. pranešta, kad Vilniuje, Dzūkų gatvėje, kieme, ant automobilių „Volvo“ ir „Nissan“ nukrito medžio šakos.
15.21 val. gautas pranešimas, kad Kauno, Povilo Lukšio gatvėje, kieme, ant automobilio „Opel“ nuvirto medis.
Ugniagesiai pašalino ant transporto priemonių užkritusį medį ir medžio šakas.
