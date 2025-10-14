Gelbėtojai: per potvynius Venesueloje žuvo mažiausiai 14 kalnakasių

Bendrame pagalbos nelaimės atveju agentūrų ir kariuomenės pranešime teigiama, kad dedamos pastangos iš aukso kasyklos Bolivaro valstijos El Kaljao mieste ištraukti darbininkų kūnus.
Darbininkai buvo po žeme, kai su Gajana ir Brazilija besiribojančiame regione prasidėjo smarkios liūtys, užtvindžiusios kasyklą.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip darbininkai iš drumzlino vandens traukia kūną.
El Kaljao meras Jesusas Coromoto Lugo socialiniame tinkle pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems.
Pirmadienį jis pasidalijo vaizdais, kuriuose – užlieti atokaus regiono keliai.
Aukso kasyba yra El Kaljao ekonomikos pagrindas.
Kol kas neaišku, ar kasykla veikė teisėtai, ar ne.
Pietų Amerikoje nelegaliose aukso kasyklose dažnai įvyksta nelaimingų atsitikimų, per kuriuos žūva žmonės.