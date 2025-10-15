Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
GamtaŽemė

Kraują stingdantys vaizdai: potvynis įkalino vyrą ir mažylį ant automobilio stogo

2025 m. spalio 15 d. 22:08
Lrytas.lt
Arizonos pareigūnai paskelbė dramatišką vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ant automobilio stogo įstrigęs vyras ir vaikas antradienį buvo išgelbėti iš sraunaus potvynio.
Daugiau nuotraukų (4)
Incidentas įvyko Eloy mieste, į pietryčius nuo Finikso.
Remiantis Pinal apygardos šerifo biuro pateikta informacija, gelbėjimo tarnybos skubėjo į Battaglia Road ir Highway 87 rajoną, gavus pranešimus, kad vyras ir kūdikis yra įstrigę ant automobilio stogo dėl staigios potvynio bangos.
Eloy policijos departamentas teigė, kad vyras apvažiavo barikadas, o staiga kilęs potvynis juos įkalino.
Pareigūnai ragino gyventojus neapvažiuoti barikadų ir nevažiuoti potvynio užtvindytomis keliais ar upių vagomis, kad išliktų saugūs.
Arizoną kelias pastarąsias dienas siaubė liūtys ir dėl jų klantys potvyniai, griaudėjo perkūnijos.
Pasak Nacionalinės meteorologijos tarnybos biuro Fenikse, sekmadienį per regioną praėjo galingos audros, kurių metu vėjo gūsiai siekė daugiau nei 60 mylių per valandą, krito kruša ir lijo lietus.
potvynisArizonos valstijaJAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.