Kraują stingdantys vaizdai: potvynis įkalino vyrą ir mažylį ant automobilio stogo

Incidentas įvyko Eloy mieste, į pietryčius nuo Finikso.
Remiantis Pinal apygardos šerifo biuro pateikta informacija, gelbėjimo tarnybos skubėjo į Battaglia Road ir Highway 87 rajoną, gavus pranešimus, kad vyras ir kūdikis yra įstrigę ant automobilio stogo dėl staigios potvynio bangos.
Eloy policijos departamentas teigė, kad vyras apvažiavo barikadas, o staiga kilęs potvynis juos įkalino.
Pareigūnai ragino gyventojus neapvažiuoti barikadų ir nevažiuoti potvynio užtvindytomis keliais ar upių vagomis, kad išliktų saugūs.
Arizoną kelias pastarąsias dienas siaubė liūtys ir dėl jų klantys potvyniai, griaudėjo perkūnijos.
Pasak Nacionalinės meteorologijos tarnybos biuro Fenikse, sekmadienį per regioną praėjo galingos audros, kurių metu vėjo gūsiai siekė daugiau nei 60 mylių per valandą, krito kruša ir lijo lietus.