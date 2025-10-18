Lrytas Premium prenumerata tik
Potvynis skandino dar vieną Ispanijos kurortą: „Buvo siaubinga“

2025 m. spalio 18 d. 23:42
Lrytas.lt
Internete paskelbti dramatiški vaizdo įrašai rodo, kaip Ílloros savivaldybėje (Granados provincija, Ispanija) potvynio bangos plūsta pro pastatus ir sukasi aplink įstrigusius automobilius, o gyventojai gamtos stebi stebi nuo stogų.
Potvynius sukėlė galingos liūtys. Penktadienį per valandą iškrito daugiau nei 60 litrų lietaus vienam kvadratiniam metrui.
Potvynis, dėl kurio buvo paskelbtas geltonas meteorologinis pavojus ir evakuacija, paliko po savęs ryškius ir žiaurius pėdsakus.
Viename vaizdo įraše užfiksuota, kaip gatvės, automobiliai ir namai tiesiog dingo po greitai srūvančio potvynio srovėmis.
Daugiau nei 10 namų ir garažų buvo užtvindyta, kai vanduo užliejo Mariana Pineda, Avenida García Lorca, Callejón de la Laguna ir Camino de Peñagorda gatves.
„Tai truko tik 20 minučių, bet buvo siaubinga“, – vietos laikraščiui „Ideal“ pasakojo vienas gyventojas.
Staigi audra yra naujausias smūgis iš „Storm Alice“ – galingos meteorologinės sistemos, kuri daugiau nei dvi savaites siaubė Ispanijos rytinę pakrantę ir salas, paverčiant populiarias atostogų vietas nelaimės zonomis.
Anksčiau šią savaitę Valensijoje buvo paskelbtas raudonas pavojus, kai regioną užklupo staigūs potvyniai, dėl kurių vairuotojai liko įstrigę apsemtuose automobiliuose, o keliai virto purvo upėmis.
Buvo nufilmuota, kaip gelbėjimo tarnybos darbuotojai gelbėjo vairuotojus, kurių automobiliai buvo apsupti vandens.
