Dar neregėtas uraganas smogė Jamaikai: pranešama apie pirmąsias aukas, baiminamasi blogiausio

Itin smarkus 5 kategorijos uraganas vis dar slenka per Karibų jūrą, nešdamas katastrofiškus potvynius ir gyvybei pavojingas sąlygas. Maksimalus vėjo greitis siekia iki 295 km/val.
„Tai itin pavojinga ir gyvybei grėsminga situacija!“ – perspėjo JAV Nacionalinis uraganų centras, ragindamas gyventojus likti pastogėse ir kuo toliau nuo langų, net ir per trumpą ramybės pertrauką, kai uragano akis juda virš teritorijos.
Galingesnė nei „Katrina“
„Melissos“ vėjo galia viršija daugumą pastarųjų metų didžiųjų audrų, įskaitant ir 2005 m. uraganą „Katrina“, kuris nusiaubė Naująjį Orleaną.
„Jamaikai tai bus didžiausia audra per visą šimtmetį“, – teigė Pasaulinės meteorologijos organizacijos atstovė Anne-Claire Fontan.
Kol kas pranešama apie septynias aukas – tris Jamaikoje, tris Haityje ir vieną Dominikos Respublikoje. Pareigūnai baiminasi, kad skaičius gali didėti, nes daugelis gyventojų ignoruoja raginimus evakuotis ar pasislėpti saugioje vietoje.
„Jamaika, dabar ne laikas būti drąsiems“, – perspėjo vietos vyriausybės ministras Desmond McKenzie. Pasak jo, daugelis šalies prieglobsčių vietų vis dar yra beveik tuščios.
Specialistai įspėja, kad potvyniai dėl jūros vandens kilimo ir intensyvaus lietaus gali sukelti mirtinas nuošliaužas ir katastrofiškus užliejimus.
Lėtai judantis milžinas
Jamaikos Raudonasis Kryžius teigė, kad „Melissos“ lėtas judėjimas kelia dar daugiau nerimo.
„Paprastai tikimės, kad audra praeis per kelias valandas, bet Melissa – ne tokia“, – sakė Raudonojo Kryžiaus atstovė Esther Pinnock. Uraganas juda vos žmogaus ėjimo greičiu, todėl ilgiau talžo tropinę salą, garsėjančią kaip populiarią turistų kryptį.
Prognozuojama, kad vėliau „Melissa“ smogs Kubos rytinei daliai.
Mokslininkai pabrėžia, kad klimato kaita daro didelę įtaką tokių audrų intensyvumui.
„Žmogaus sukelta klimato kaita sustiprina visus blogiausius uragano „Melissa“ aspektus“, – teigė klimatologas Daniel Gilford.