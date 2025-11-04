Jūros dugne mokslininkai aptiko nerimą keliančius ženklus: mastas nustebino juos pačius

Telkiniuose, kurie per tūkstantmečius susiformavo po visų pasaulio jūrų dugnu, yra didžiuliai kiekiai metano. Šios nematomos, klimatą teršiančios dujos gali išsiskirti į vandenį per įtrūkimus jūros dugne, dažnai pasirodydamos burbuliukų srautu, kylančiu į paviršių.
Apie šiuos povandeninius išsiskyrimus, jų veikimą, skaičių ir metano kiekį, kuris patenka į atmosferą, palyginti su kiekiu, kurį suvartoja metaną vartojantys mikroorganizmai, gyvenantys vandenyne, žinoma palyginti nedaug.
Metano nuotėkiai Antarktidoje yra vieni iš mažiausiai ištirtų planetoje, todėl tarptautinė mokslininkų komanda nusprendė juos surasti. Jie naudojo laivuose įrengtus akustinius prietaisus, nuotoliniu būdu valdomus aparatus ir narus, kad paimtų mėginius iš įvairių vietų Roso jūroje.
Jų atradimai nustebino juos pačius. Mokslininkai nustatė daugiau nei 40 metano nuotėkių Roso jūros sekliuose vandenyse, kaip teigiama šį mėnesį žurnale „Nature Communications“ paskelbtame tyrime.
Daugelis nuotėkių buvo rasti vietose, kurios buvo ne kartą tiriamos anksčiau, o tai rodo, kad nuotėkiai nauji. Tai gali reikšti „esminį pokytį“ metano išsiskyrime regione, teigiama ataskaitoje.
Metano nuotėkiai yra gana paplitę visame pasaulyje, tačiau anksčiau Antarktidoje buvo patvirtintas tik vienas aktyvus nuotėkis, teigė ataskaitos autorė ir jūrų mokslininkė iš mokslinių tyrimų organizacijos „Earth Sciences New Zealand“ Sarah Seabrook. „Tai, kas buvo laikoma retu reiškiniu, dabar, atrodo, tampa plačiai paplitusiu“, – ji sakė CNN.
Kiekvienas jų aptiktas nuotėkis sukeldavo „greitą entuziazmą“, kuris „greitai virsdavo nerimu ir susirūpinimu“, sakė mokslininkė.
Baiminamasi, kad šie nuotėkiai gali greitai perkelti metaną į atmosferą, todėl jis taps planetą šildančio užteršimo šaltiniu, kuris šiuo metu nėra įtrauktas į ateities klimato kaitos prognozes.
Mokslininkai taip pat yra susirūpinę, kad metanas gali turėti didžiulį poveikį jūrų gyvūnijai.
Nėra aišku, kodėl šiame regione atsiranda metano nuotėkiai, tačiau mokslininkai tiria, ar juos gali paveikti klimato kaita.
Kitoje pasaulio pusėje, Arktyje, padidėjęs metano išsiskyrimas iš po žemės buvo susietas su klimato kaitos poveikiu, sakė S.Seabrook, įskaitant šiltesnes temperatūras, jūros lygio pokyčius.
Tai gali sukurti grįžtamojo ryšio kilpą, pridūrė S.Seabrook, kai klimato kaita didina metano nuotėkį, o tai savo ruožtu dar labiau didina klimato kaitos tempą.
Mokslininkai vėl grįžta į Antarktidą dviem mėnesiams, kad išsamiau ištirtų nuotėkius.
