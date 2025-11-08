Lietuvių pamėgtoje Tenerifėje užfiksuotas 2,4 balo žemės drebėjimas

„Šis įvykis susijęs su seisminiu aktyvumu, kuris yra įprastas šioje vietovėje“, – aiškina Itahiza Domínguez, Kanarų salų Nacionalinio geografijos instituto direktorė. Vienintelis neįprastas aspektas, anot jo, yra tai, kad praėjo penkeri metai nuo tada, kai šioje vietoje įvyko tokio stiprumo žemės drebėjimas.
Kol kas, pasak I.Domínguezo, „nereikia nerimauti, bet turėtume būti budrūs, jei aktyvumas padidėtų ir jie pasikartotų per trumpą laiką“.
Kiti žemės drebėjimai
Pastarosiomis dienomis keli žemės drebėjimai taip pat užfiksuoti Agaetės savivaldybėje Gran Kanarijoje. Nacionalinis geografijos institutas (IGN) spalio 29–lapkričio 6 d. laikotarpiu užfiksavo apie penkiasdešimt žemės drebėjimų.
Dauguma jų yra labai mažo stiprumo, todėl gyventojai jų nejaučia, tačiau juos užfiksuoja IGN prietaisai. Kai kuriuos, jei juos ir pastebėjo gyventojai.
Didžiausio seisminio aktyvumo diena buvo spalio 31 d., kai IGN sąraše užfiksuota keturiolika žemės drebėjimų, o šių metų lapkričio 5 d. – trylika, o ketvirtadienį, 7 d., – aštuoni.
Nei IGN, nei Kanarų salų vulkanologijos institutas „Involcan“ neįspėjo, kad šis seismiškumas kelia nerimą.