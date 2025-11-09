Tenerifę užklupo milžiniškos bangos – žuvo mažiausiai 3 žmonės, 15 sužeista

Labiausiai nukentėjo salos šiaurinėje pakrantėje esantis Puerto de la Kruzo pakrantės miestas, kur 10 žmonių į jūrą nunešė galingos bangos, atsitrenkusios į sausumą, pranešė regiono vyriausybės spaudos biuras.
Moteriai sustojo širdis ir ji mirė, nepaisant greitosios pagalbos darbuotojų gaivinimo. Kiti devyni žmonės, tarp jų trys prancūzų turistai, buvo nuvežti į ligoninę su sužalojimais, kai kurie iš jų – sunkiais.
Kitas incidentas įvyko toliau į šiaurę, Playa del Roque de las Bodegas mieste, kur penki žmonės su vidutinio sunkumo sužalojimais buvo nuvežti į ligoninę, o šeštajam buvo suteikta pagalba įvykio vietoje, pranešė pareigūnai.
Dar dvi mirtys
Gelbėjimo sraigtasparnis išskraidino į vandenį vyrą šiaurinėje La Guančos savivaldybės paplūdimyje, tačiau atvykus jam buvo konstatuota mirtis, pranešė greitosios pagalbos tarnybos.
Anksčiau vyras buvo rastas plūduriuojantis El Cabezo paplūdimyje pietų Tenerifėje. Gelbėtojai ir medicinos personalas bandė jį gaivinti, tačiau įvykio vietoje buvo konstatuota jo mirtis.
Tenerifė yra Ispanijos Kanarų salų, esančių Atlanto vandenyne prie šiaurės vakarinės Afrikos pakrantės, dalis. Salyno krantus dažnai užlieja didelės bangos, ypač rudenį ir žiemą, kurias sukelia galingos audros toli jūroje.
Šie giliavandeniai bangos dažnai prasideda vos prieš pasiekdamos pakrantę, visa jėga daužydamos promenadas ir prieplaukas bei keldamos rimtą pavojų šalia esantiems žmonėms.
Ispanijos nacionalinė orų agentūra AEMET reguliariai skelbia įspėjimus apie tokias bangų sąlygas, nors valdžios institucijos įspėja, kad stiprūs bangavimai gali atsirasti staiga ir be jokio perspėjimo.