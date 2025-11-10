GamtaŽemė

„Ežero efektas“ visa jėga smogė Čikagai: per naktį miestą užklojo sniegas, atšaukta šimtai skrydžių

2025 m. lapkričio 10 d. 17:02
Lrytas.lt
Sekmadienio naktį Čikagą pasiekė porcija sniego, o kol vieni džiaugiasi pirmą kartą iškritusiomis snaigėmis, kitiems žiemiški orai pridarė bėdų. Skelbiama ir apie uždarytas mokyklas, ir apie atšauktus skrydžius.
Daugiau nuotraukų (6)
Gausų sniegą atnešė vadinamasis „ežero efektas“. Tai yra meteorologinis reiškinys, atsirandantis šaltam ir sausam orui judant virš šilto vandens telkinio, pavyzdžiui, Didžiųjų ežerų.
Vandens paviršius garuoja, garai pakilę į viršų atvėsta, susidaro debesys, o užslinkę ant sausumos jie greitai vėsta ir pažeria daug sniego.
„Fox Chicago“ skelbia, kad eismo sąlygos yra pavojingos, ryto valandomis krito 5 cm sniego per valandą, o jau naktį kelius barstė 250 barstytuvų.
Pranešama, kad netoliese esančiame Valparaiso mieste iki pietų buvo iškritę 24 cm sniego. Be to, pranešta, kad kai kur iškrito ir kruša, sugriaudėjo perkūnija.
Smarkius kritulius palydėjo ir vėjo gūsiai, kurie pakrantėje siekė 25 m/s. Kaip skelbia „Fox Chicago“, sniego „juosta“ slenka į rytus per regioną, daugelyje vietų palikdama 15–30 cm sniego.
Daug mokyklų ir universitetų buvo uždaryta, kitur pamokos pavėlintos, buvo atšaukta šimtai skrydžių. Pirmadienį 6 val. ryte O'Hare oro uostas pranešė apie 243 atšauktus skrydžius, o Midway oro uostas – apie 130 atšauktų skrydžių. Abu oro uostai pranešė apie mažiau nei 15 minučių vėlavimus.
Čikagamielapūga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.