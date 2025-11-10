„Ežero efektas“ visa jėga smogė Čikagai: per naktį miestą užklojo sniegas, atšaukta šimtai skrydžių

Gausų sniegą atnešė vadinamasis „ežero efektas“. Tai yra meteorologinis reiškinys, atsirandantis šaltam ir sausam orui judant virš šilto vandens telkinio, pavyzdžiui, Didžiųjų ežerų.
Vandens paviršius garuoja, garai pakilę į viršų atvėsta, susidaro debesys, o užslinkę ant sausumos jie greitai vėsta ir pažeria daug sniego.
„Fox Chicago“ skelbia, kad eismo sąlygos yra pavojingos, ryto valandomis krito 5 cm sniego per valandą, o jau naktį kelius barstė 250 barstytuvų.
Pranešama, kad netoliese esančiame Valparaiso mieste iki pietų buvo iškritę 24 cm sniego. Be to, pranešta, kad kai kur iškrito ir kruša, sugriaudėjo perkūnija.
Smarkius kritulius palydėjo ir vėjo gūsiai, kurie pakrantėje siekė 25 m/s. Kaip skelbia „Fox Chicago“, sniego „juosta“ slenka į rytus per regioną, daugelyje vietų palikdama 15–30 cm sniego.
Daug mokyklų ir universitetų buvo uždaryta, kitur pamokos pavėlintos, buvo atšaukta šimtai skrydžių. Pirmadienį 6 val. ryte O'Hare oro uostas pranešė apie 243 atšauktus skrydžius, o Midway oro uostas – apie 130 atšauktų skrydžių. Abu oro uostai pranešė apie mažiau nei 15 minučių vėlavimus.