Patvirtinta, kad taifūnas Filipinuose pražudė 18 žmonių

14 žmonių pražudė nuošliaužos, sakė nacionalinio civilinės gynybos biuro administratoriaus pavaduotojas Bernardo Rafaelito Alejandro. Pasak jo, 28 žmonės buvo sužeisti.
„Fung-Wong“ sekmadienį smogė šiaurinėms ir rytinėms provincijoms kaip supertaifūnas – jis į regioną atnešė destruktyvius vėjo gūsius ir liūtis. Stichija vėliau susilpnėjo ir paliko Filipinus, bet į šiaurinę salyno dalį vis dar gali atnešti lietaus lašus, nurodė meteorologijos biuras. Audros vėjo gūsių greitis šiuo metu siekia 135 km/h.
„Fung-Wong“ Filipinus užgriuvo praėjus vos savaitei po to, kai taifūnas „Kalmaegi“ centrinėse provincijose sukėlė didžiausius potvynius per daugelį metų. Žuvo 230 žmonių, o kelios dešimtys vis dar laikomi dingusiais be žinios.