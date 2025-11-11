GamtaŽemė

Patvirtinta, kad taifūnas Filipinuose pražudė 18 žmonių

2025 m. lapkričio 11 d. 12:16
Taifūno „Fung-Wong“ aukų skaičius Filipinuose išaugo iki 18, o kilę potvyniai ir nuošliaužos paveikė 2,3 mln. žmonių, antradienį pranešė nacionalinė nelaimių agentūra.
14 žmonių pražudė nuošliaužos, sakė nacionalinio civilinės gynybos biuro administratoriaus pavaduotojas Bernardo Rafaelito Alejandro. Pasak jo, 28 žmonės buvo sužeisti.
„Fung-Wong“ sekmadienį smogė šiaurinėms ir rytinėms provincijoms kaip supertaifūnas – jis į regioną atnešė destruktyvius vėjo gūsius ir liūtis. Stichija vėliau susilpnėjo ir paliko Filipinus, bet į šiaurinę salyno dalį vis dar gali atnešti lietaus lašus, nurodė meteorologijos biuras. Audros vėjo gūsių greitis šiuo metu siekia 135 km/h.
„Fung-Wong“ Filipinus užgriuvo praėjus vos savaitei po to, kai taifūnas „Kalmaegi“ centrinėse provincijose sukėlė didžiausius potvynius per daugelį metų. Žuvo 230 žmonių, o kelios dešimtys vis dar laikomi dingusiais be žinios.
taifūnasFilipinaigamtos stichija

