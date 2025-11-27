Taityje nuošliaužai palaidojus du namus, žuvo septyni žmonės

Nelaimė salose rytinėje dalyje esančiame Afaahičio kaime, kur savaitę iki tol stipriai lijo, įvyko trečiadienį auštant, kai žemyninėje Prancūzijos dalyje jau buvo vėlyvas vakaras.
„Aš reiškiu visą šalies paramą šeimoms, kurias ištiko tragedija Afaahityje, kur žuvo septyni žmonės, o kiti tebėra dingę be žinios“, – platformoje „X“ rašė E. Macronas.
Aukščiausiasis Prancūzijos komisaras Prancūzijos Polinezijoje sakė, kad „30 metrų aukščio“ nuošliauža nušlavė vieną namą, kuris atsitrenkė į kitą.
„Atsižvelgiant į reljefo struktūrą ir jo nestabilumą, viskas yra visiškai nestabilu ir aukų paieška užtruks labai ilgai“, – sakė Alexandre‘as Rochatte‘as, pridurdamas, kad tai gali užtrukti „48 valandas ar net ilgiau“.
Viena Afaahičio gyventoja naujienų agentūrai AFP papasakojo, kad trečiadienį anksti ryte ją pažadino toks garsas, tarytum pro jos namą važiuotų traukinys.
„Išėjome į lauką ir pamatėme, kad vienas namas buvo visiškai užverstas žemėmis ir purvu“, – sakė ji.
Gelbėjimo darbus teko keletui valandų sustabdyti, kai dar viena nuošliauža vos nenušlavė gelbėjimo komandos narių.
Šiuo metu darbai vyksta toliau ir, kaip tikimasi, tęsis visą naktį.
„Mes labai lėtai judame su ekskavatoriais, šunimis, radaru ir endoskopine kamera, nes bet kuriuo momentu galime užgriūti potencialias aukas“, – sakė gelbėjimo darbams vadovaujantis pulkininkas Olivieris Lhote.
Už beveik 16 tūkst. kilometrų nuo Paryžiaus esantis Taitis yra viena iš keleto Prancūzijos užjūrio teritorijų, išsibarsčiusių po Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionus.
Prancūzijos Polineziją sudaro daugiau nei 100 salų, įskaitant Taitį.
