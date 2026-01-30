GamtaŽemė

Maskvoje šis sausis – sniegingiausias per 200 metų

2026 m. sausio 30 d. 20:27
Rusijos sostinėje Maskvoje šį mėnesį iškrito daugiausiai sniego per du šimtmečius. „Neįprastai stiprų“ snygį lėmė „virš Maskvos regiono praslinkę gilūs ir išsitęsę ciklonai su ryškiais atmosferos frontais“, pareiškė Maskvos valstybinio universiteto meteorologai. Sostinėje, anot jų, iškrito 92 mm kritulių.
„Tai didžiausias rodiklis per praėjusius 203 metus“, – pranešė universitetas socialiniame tinkle „VK“. Pasak meteorologų, vidutinė temperatūra sausį buvo minus 6,2 laipsnio, ir tai yra 1,5 laipsnio žemesnis rodiklis nei įprastai.
Sniego danga Maskvoje ketvirtadienį siekė 60 cm. Regione vėlavo traukiniai, driekėsi ilgos automobilių eilės.
Pastarąjį kartą panašaus snygio Rusijos sostinėje būta 1823 m. Tada kritulių kiekis siekė 122 mm.
Tačiau meteorologai pridūrė, kad duomenys iš tokios tolimos praeities „galbūt nevisiškai patikimi“.
