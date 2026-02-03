GamtaŽemė

Sausis Laplandijoje – šalčiausias per beveik 40 metų

2026 m. vasario 3 d. 12:42
Suomijos meteorologijos instituto (FMI) duomenimis, šių metų sausis buvo šalčiausias šiaurės Suomijoje nuo 1987 metų, pranešė šalies visuomeninis transliuotojas YLE.
Pirmadienį paskelbti statistiniai duomenys rodo, kad sausio mėnuo visoje šalyje buvo šaltesnis nei įprasta. Vidutinė oro temperatūra pirmąjį metų mėnesį svyravo nuo maždaug 2 laipsnių pietvakarių salyne iki maždaug 20 laipsnių šalčio Suomijos Laplandijoje.
Aukščiausia sausio mėnesio oro temperatūra – 4,3 laipsnio šilumos – užfiksuota sausio 17 d. Lemlande, autonominėse Alandų salose. Temperatūra beveik visą mėnesį laikėsi žemiau nulio beveik visoje Suomijos žemyninėje dalyje.
Žemiausiai termometro stulpelis sausį buvo nukritęs iki 42,8 laipsnio šalčio. Ši temperatūra fiksuota sausio 9 d. Savukoskio savivaldybėje, Laplandijoje. Tai buvo trečia žemiausia temperatūra Suomijoje šiame amžiuje.
