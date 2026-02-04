Per incidentą prie Graikijos Chijo salos žuvo 15 migrantų

Jos duomenimis, 25 asmenys buvo išgelbėti, įskaitant 11 vaikų.
Jie bei du per incidentą sužeisti pakrančių apsaugos pareigūnai nugabenti į ligoninę.
Ligšioliniais duomenimis, laive, kuris plaukė iš Turkijos Chijo krantų link, buvo kelios dešimtys žmonių. Graikijos pakrančių apsaugos patrulinis laivas pastebėjo valtį ir pareikalavo, kad ji pakeistų kursą.
Tada dėl kol kas nežinomų priežasčių įvyko abiejų laivų susidūrimas, dėl to dalis žmonių iškrito į jūrą, pranešė graikų žinių stotis „Skai“.
Sužeistieji buvo nugabenti į Chijo uostą ir gelbėtojų nuvežti į ligoninę.
Pakrančių apsauga kartu su graikų ginkluotosiomis oro pajėgomis pradėjo paieškos ir gelbėjimo akciją.