Pietų Ispaniją vėl niokoja stichija: teko evakuoti gyventojus, dalis mokyklų – uždarytos

Ispanijos meteorologijos agentūra AEMET pietinės Andalūzijos regiono dalims paskelbė aukščiausią – raudoną – pavojaus lygį dėl liūčių, įspėdama, kad audra Leonardo gali sukelti potvynius ir nuošliaužas.
Neįprastai gausus lietus pasiekė regioną, kuriame dėl neseniai iškritusių kritulių „dirvožemis yra labai prisotintas, o upių vagos jau yra prisipildžiusios vandens“, sakė AEMET atstovas spaudai Rubenas del Campo.
Andalūzijos gelbėjimo tarnybos pranešė, kad antradienį daugiau nei 3 tūkst. gyventojų atsargumo sumetimais buvo evakuoti iš vietovių, kuriose dažnai kyla potvyniai.
Gelbėjimo tarnyboms padėjo šimtai karių, o visos Andalūzijos mokyklos buvo uždarytos, išskyrus regiono rytinėje dalyje esančios Almerijos provincijos švietimo įstaigas.
2024 m. spalį Ispanijoje kilo daugiausiai aukų per kelis dešimtmečius nusinešę potvyniai, žuvo daugiau nei 230 žmonių, daugiausia rytiniame Valensijos regione.
Kaimyninėje Portugalijoje, kur praėjusią savaitę dėl blogų oro sąlygų žuvo penki žmonės, dalyje pakrantės regiono buvo paskelbtas oranžinis pavojus, iš Atlanto vandenyno atslinkus audrai Leonardo.
Šalies šiaurės ir vidurio regionai buvo paskelbti pavojaus zonomis dėl numatomo gausaus sniego, stiprių vėjų ir kritulių, kurie turėtų tęstis iki šeštadienio.
Klimato mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltų klimato pokyčių ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai tampa vis ilgesni, dažnesni ir intensyvesni.