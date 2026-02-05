Dėl prastų oro sąlygų Maroke evakuota 140 tūkst. žmonių

Pareigūnai nepranešė apie jokias aukas, o nacionalinė orų tarnyba prognozavo, kad ketvirtadienį ir penktadienį visoje šiaurėje smarkios liūtys ir stiprus vėjas nesiliaus. Atšiaurūs orai užklupo Maroką po septynerius metus iš eilės trukusios sausros.
Evakuacijos prasidėjo praėjusį penktadienį ir daugiausia vyko Larašo provincijoje, kai dideli potvyniai kilo Ksar El Kebiro mieste, esančiame maždaug 100 kilometrų į pietus nuo Tanžero.
Kai kurie gyventojai, įskaitant vaikus ir pagyvenusius žmones, įstrigo ant stogų, kol buvo išgelbėti, kartais mažomis valtimis.
Sidi Kacemo provincijoje, maždaug už 120 kilometrų į pietus nuo Ksar El Kebiro, buvo išgelbėta daugiau nei 10 tūkst. žmonių, kai kurie sraigtasparniais, nes potvynio vanduo užliejo kelius ir dirbamą žemę.
Kiti žmonės buvo evakuoti netoli Oued Loukos upės, įtekančios į Atlanto vandenyną.
Gruodį per staigius potvynius Safyje žuvo 37 žmonės – tai buvo daugiausiai per pastarąjį dešimtmetį aukų pareikalavusi su orais susijusi nelaimė Maroke.
Pastarosiomis savaitėmis gretimame Alžyre dėl prastų oro sąlygų ir potvynių žuvo du žmonės, įskaitant vaiką.
Tunise žuvo mažiausiai penki žmonės, kiti vis dar yra dingę, kai praėjusį mėnesį šalyje iškrito didžiausias per daugiau nei 70 metų lietus kiekis.