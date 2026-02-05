Vandens lygis Baltijos jūroje – vienas žemiausių per visą stebėjimų istoriją

Alandų salose užfiksuotas 72 cm žemesnis už vidutinį jūros lygis – tai naujas rekordas nuo 1924 m., kai buvo pradėti stebėjimai.
Latvijos pakrantėje jūros lygis nukrito maždaug 65 cm žemiau nulinio lygio pagal Latvijos aukščių sistemą, rodo Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro duomenys.
Liepojoje ir Ventspilyje jūros lygis priartėjo prie žemiausios ribos per visą stebėjimų istoriją. Liepojoje jūros lygis keliais centimetrais žemesnis buvo 1937 m., o Ventspilyje – 1978 m.
2010 ir 2014 m. sausio pabaigoje Rygos įlankoje vandens lygis buvo 10–20 cm žemesnis nei šią savaitę, o žemiausias vandens lygis per visą stebėjimų istoriją čia užfiksuotas 1959 m.
Artimiausiomis dienomis, toliau pučiant vidutinio stiprumo vėjui iš rytų, vandens lygis jūroje gali nukristi dar keliais centimetrais.
Žemas vandens lygis yra naudingas Baltijos jūros „sveikatai“. Vėjui pasisukus iš vakarų, į Baltijos jūrą pateks švaresnio, sūresnio ir daugiau deguonies turinčio vandens iš Šiaurės jūros. Ankstesnis didelis gėlo vandens įtekėjimas vyko 2014 m.
Dėl žemo vandens lygio Estijos aplinkos apsaugos agentūros perspėjimas dėl sudėtingų laivybos sąlygų tebegalioja Rygos įlankoje ir tarp Estijos salų. Įspėjimas dėl žemo vandens lygio galioja ir Suomijos pakrantėje.
Ledo danga Baltijos jūroje yra didžiausia nuo 2018 m. ir tikimasi, kad artimiausiomis savaitėmis ledu padengtas plotas bus didžiausias nuo 2011 m.