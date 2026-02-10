Palangos pajūryje užfiksavo retą reiškinį: kiti pamanė, kad tai mistika

Vieni rašė, kad tai neva dirbtinio intelekto sukurtas erdvėlaivis, kiti bandė įžeidinėti rašydami tokias žinutes: „prigėrę poilsiautojai prie jūros sako, kad matė ateivių laivą“, o būrys komentatorių žavėjosi tuo, ką matė.
„Fantastiškas reiškinys. Buvome Sicilijoje. Svajojau Mesinos sąsiauryje pamatyti… deja. Nedažnas reiškinys“, – pridūrė Daiva Vaitkienė.
Nuotraukų autorė, nežinantiems, paaiškino, kad tai „fata morgana“ – retas ir sudėtingas optinis atmosferos reiškinys, kai dėl skirtingos oro temperatūros sluoksnių šviesos spinduliai stipriai lūžta, o tolimi objektai atrodo pakilę, ištįsę, apversti ar net „pakibę ore“.
Paprastai tariant – akys mato tai, ko iš tikrųjų ten nėra, arba mato labai iškraipytą vaizdą.
Kaip ji atsiranda?
Prie žemės ar vandens paviršiaus būna šaltas oras, o aukščiau – šiltesnis (arba atvirkščiai).
Šviesa, keliaudama per tuos sluoksnius, kreivai užsilenkia.
Dėl to objektai (laivai, krantai, pastatai) atrodo tarsi plūduriuojantys, dauginami, banguojantys.
Kur dažniausiai matoma?
Virš jūrų ir vandenynų, dykumose, šaltuose regionuose (pvz., Arkties zonose), kartais – virš įkaitusių kelių ar lygumų.
Skelbiama, kad toks šio reiškinio pavadinimas kilęs iš italų kalbos ir siejamas su Morgana le Fay – legenda apipinta burtininke.
Viduramžiais žmonės manė, kad tai antgamtinės pilys ar miestai, kuriuos sukuria burtai.
Kasdienėje kalboje „fata morgana“ reiškia: apgaulingą vilčių, pažadų ar tikslų vaizdinį, kuris atrodo pasiekiamas, bet iš tiesų neegzistuoja.
