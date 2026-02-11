Galinga stichija smogė turistų mylimai salai: žuvo mažiausiai devyni žmonės, miestai buvo nusiaubti

Ciklonas Gezani pasiekė sausumą antradienį ir smogė antram pagal dydį šalies Toamasinos miestui. Vėjo greitis siekė 250 kilometrų per valandą.
Nacionalinis rizikos ir nelaimių valdymo biuras (BNRGC) pranešė apie devynias mirtis ir sugriuvusius namus ciklono paveiktoje zonoje. Dar 19 žmonių buvo sužeisti, sakoma pranešime.
BNRGC socialiniuose tinkluose paskelbtoje drono nufilmuotoje medžiagoje matyti didelis potvynis 400 tūkst. gyventojų turinčiame rytinės pakrantės mieste, esančiame maždaug už 220 km į šiaurės rytus nuo sostinės Antananaryvo, nuo pastatų nuplėšti stogai ir išversti medžiai.
Humanitarinės grupės „Action Against Hunger“ nelaimių valdymo vadovas Rija Randrianarisoa padėtį apibūdino kaip „visišką chaosą“ ir sakė, kad visiškai arba iš dalies nuplėšti 90 proc. namų stogai, dėl nuvirtusių medžių ir skardos keliai visiškai neprieinami.
Pasiekęs krantą, ciklonas nusilpo, bet toliau slinko per salą, keldamas potvynių pavojų.
Trečiadienį Toamasinoje lankėsi naujasis šalies lyderis pulkininkas Michaelas Randrianirina, valdžią užgrobęs spalio mėnesį.
CMRS ciklonų prognozuotojas Prancūzijos Reuniono saloje patvirtino, kad audra buvo intensyviausia, kai smogė Toamasinai. Sausumą pasiekęs ciklonas veikiausiai buvo vienas intensyviausių regione, užregistruotų palydovų eroje, beveik toks pats kaip 1994 m. vasarį praūžusi audra Geralda, pražudžiusi mažiausiai 200 žmonių ir paveikusi dar pusę milijono.
