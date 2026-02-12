Vaizdai – lyg iš apokaliptinio filmo: turistų pamiltą šalį niokojo stichijos, griuvo net keliai

Kol kas žinoma bent 15 žmonių, kurių gyvybių pareikalavo stichija, o kritulių neatlaikiusi ir išsiliejusi upė sukėlė greitkelio griūtį tarp Lisabonos ir Porto bei paskatino vidaus reikalų ministrės atsistatydinimą.
Dėl stiprių liūčių trečiadienį vėlai vakare trūko Mondego upės pylimas, dėl to buvo pažeistas A1 greitkelio, jungiančio Lisaboną ir Portą, atraminis stulpas. Koimbra (miestas tarp Porto ir Lisabonos) merė Ana Abrunhosa RTP televizijai sakė, kad dalis kelio įgriuvo po to, kai policija jį uždarė atsargumo sumetimais.
„Koimbra ir aplinkinės miesteliai turi labai rimtų problemų dėl potvynių, kai kurie yra izoliuoti... Padėtis yra labai nestabili“, – sakė ji.
Į Koimbrą atvyko ir Ministras pirmininkas Luís Montenegro. Jis pripažino, kad valdžios institucijos „pasiekė ribą, kiek gali suvaldyti šiuos vandenis“.
Savivaldybės institucijos nurodė atsargumo sumetimais evakuoti apie 3000 žmonių, kuriems iš krantų išsiliejusi Mondego upė ir kelia didžiausią pavojų. Policija tiesiogine to žodžio prasme ėjo nuo durų iki durų ir gyventojus pervežė į prieglaudas.
Regioninis civilinės saugos pareigūnas Carlos Tavares įspėjo, kad Aguieira užtvanka, esanti apie 35 km į šiaurės rytus nuo Koimbros, gali „išsilieti, nuplauti pylimus ir sukelti dar didesnius potvynius“.
Portugalijos aplinkos agentūra APA pareiškė, kad iki šeštadienio Mondego upėje tikimasi „išskirtinio didžiausio srauto laikotarpio“.
O kartu su kylančiu vandens lygiu augo ir politinis spaudimas. Vidaus reikalų ministrė Maria Lúcia Amaral antradienį vėlai vakare atsistatydino, susidūrusi su kritika dėl vyriausybės veiksmų reaguojant į potvynį.
Tačiau nuo sausio pabaigos besitęsiančios audros ne tik kėlė potvynius ir sėmė miestus – vėjai nunešė namų stogus, lyg degtukus guldė medžius ir paliko šimtus tūkstančių žmonių be elektros kelias dienas.
Tiesa, audros smogė ir Ispanijai. Labiausiai kliuvo Andalūzijos regionui. Čia taip pat dėl audrų buvo uždaromos mokyklos, evakuojami gyventojai, tvino gatvės.
Parengta pagal „Independent“ inf.
