Iš Grindos – įspėjimas vieno rajono gyventojams: dėl ledų sangrūdos nuslinko šlaitas

Kaip pranešama, kilo pavojus pėsčiųjų bei transporto priemonių eismui.
Įvykio vietoje nuslinkęs šlaitas buvo sustiprintas maišais su smėliu, įrengti laikinieji kelio ženklai.
„Dėmesio Grigiškių gyventojams: dėl ledų sangrūdos upė pradėjo plauti šlaitą ties Santakos g. 29, dėl ko kilo pavojus pėstiesiems, transporto priemonių eismui ir pačiai kelio dangai.
Avarinę situaciją lokalizavome: nuslinkęs šlaitas laikinai sustiprintas maišais su smėliu. Įrengti laikinieji ženklai liks, kol bus atstatytas šlaitas ir suremontuota kelio danga“, – pranešė „Grinda“