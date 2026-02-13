GamtaŽemė

Iš Grindos – įspėjimas vieno rajono gyventojams: dėl ledų sangrūdos nuslinko šlaitas

2026 m. vasario 13 d. 09:18
Lrytas.lt
Netoli Vilniaus esančiose Grigiškėse dėl ledų sangrūdos upė pradėjo plauti šlaitą, pranešė Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“.
Kaip pranešama, kilo pavojus pėsčiųjų bei transporto priemonių eismui.
Įvykio vietoje nuslinkęs šlaitas buvo sustiprintas maišais su smėliu, įrengti laikinieji kelio ženklai.
„Dėmesio Grigiškių gyventojams: dėl ledų sangrūdos upė pradėjo plauti šlaitą ties Santakos g. 29, dėl ko kilo pavojus pėstiesiems, transporto priemonių eismui ir pačiai kelio dangai.
Avarinę situaciją lokalizavome: nuslinkęs šlaitas laikinai sustiprintas maišais su smėliu. Įrengti laikinieji ženklai liks, kol bus atstatytas šlaitas ir suremontuota kelio danga“, – pranešė „Grinda“
