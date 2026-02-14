GamtaŽemė

Stingdančiame šaltyje – liepsnojančiomis širdimis: žiemos maudynių entuziastės išradingai sutiko Valentino dieną

2026 m. vasario 14 d. 22:35
Lrytas.lt
Maudynes eketėje pamėgusios vilnietės stebina ne tik pasiryžimu panirti į ledinį vandenį.
Daugiau nuotraukų (4)
Valentino dienos proga moterys nutarė į šią veiklą pažiūrėti originaliai. Pasiryškinusios lūpas, įšokusios į aukštakulnius ir raudonus maudymosi kostiumėlius ruoniukės pakerėjo romantiška nuotaika.
„Vilniaus ruonės sveikina ruoniukus su Valentino diena“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalindamos šventiniais kadrais linkėjimus siuntė entuziastės.
Nuotraukos sulaukė daugybės patiktukų ir žodžių iš susižavėjusių komentatorių.
Romantiškais kadrais moterys sutiko pasidalinti ir su portalo Lrytas skaitytojais.
eketėŽiemaValentino diena

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.