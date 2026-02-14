Stingdančiame šaltyje – liepsnojančiomis širdimis: žiemos maudynių entuziastės išradingai sutiko Valentino dieną

Valentino dienos proga moterys nutarė į šią veiklą pažiūrėti originaliai. Pasiryškinusios lūpas, įšokusios į aukštakulnius ir raudonus maudymosi kostiumėlius ruoniukės pakerėjo romantiška nuotaika.
„Vilniaus ruonės sveikina ruoniukus su Valentino diena“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalindamos šventiniais kadrais linkėjimus siuntė entuziastės.
Nuotraukos sulaukė daugybės patiktukų ir žodžių iš susižavėjusių komentatorių.
Romantiškais kadrais moterys sutiko pasidalinti ir su portalo Lrytas skaitytojais.