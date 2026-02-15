GamtaŽemė

Pajūryje – pirčių mylėtojų festivalis: neišgąsdino ir rekordinis šaltis

2026 m. vasario 15 d. 13:17
Pirčių meistrai sukvietė minias: pajūryje vyksta dviejų dienų sveikatingumo festivalis. Pajūryje jau vyksta teminių pirčių „Sauna Coast Klaipėda 2026“ festivalis, subūręs pirties meistrus ir sveikatingumo entuziastus iš Lietuva ir užsienio.
Daugiau nuotraukų (16)
Festivalio lankytojams pristatomos įvairios pirties programos – nuo tradicinių lietuviškų ritualų, vanojimo ir druskos inhaliacijų iki aromaterapijos, meditacinių seansų bei skandinaviškų pirties patirčių.
Renginio metu taip pat vyksta edukacinės paskaitos apie pirties naudą sveikatai, žiemos maudynes ir skirtingų šalių pirties tradicijas, organizuojamos masinės maudynės jūroje, sportinės veiklos bei sveikatingumo mugė.
Festivalio organizatoriai kviečia lankytojus ne tik atsipalaiduoti, bet ir giliau pažinti pirties kultūrą bei jos poveikį žmogaus savijautai.
PirtisLietuvos pajūrisFestivalis
