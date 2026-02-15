Pajūryje – pirčių mylėtojų festivalis: neišgąsdino ir rekordinis šaltis

Festivalio lankytojams pristatomos įvairios pirties programos – nuo tradicinių lietuviškų ritualų, vanojimo ir druskos inhaliacijų iki aromaterapijos, meditacinių seansų bei skandinaviškų pirties patirčių.
Renginio metu taip pat vyksta edukacinės paskaitos apie pirties naudą sveikatai, žiemos maudynes ir skirtingų šalių pirties tradicijas, organizuojamos masinės maudynės jūroje, sportinės veiklos bei sveikatingumo mugė.
Festivalio organizatoriai kviečia lankytojus ne tik atsipalaiduoti, bet ir giliau pažinti pirties kultūrą bei jos poveikį žmogaus savijautai.
