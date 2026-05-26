Turistų rojuje – nerimą kelianti situacija: karščio banga jau nusinešė gyvybių

„Šiandien galiu pasakyti, kad septynios mirtys tiesiogiai arba netiesiogiai yra susijusios su karščiu“, – televizijos transliuotojui TF1 sakė vyriausybės atstovė Maud Bregeon ir pridūrė, kad skaičius ir konkrečias mirties priežastis dar reikės patikrinti, „kai karščio epizodas, kurį dabar patiriame, baigsis“.
Karščio banga, dėl kurios visoje šalyje jau įsivyravo rekordinė temperatūra, antradienį turėtų sustiprėti. Aštuoniuose Vakarų Prancūzijos departamentuose paskelbtas oranžinis karščio pavojus – pirmasis gegužės mėnesį.
Pranešta, kad žmonės nuskendo skirtingose Prancūzijos vietovėse, nuo pietryčiuose esančio Liono iki Atlanto vandenyno pakrantės. Pirmadienį dėl aukštos temperatūros daugelis žmonių traukė į šalies paplūdimius atsivėsinti vandenyje, nors daugelyje vietovių gelbėtojai pradės darbą tik liepą.
Susiję straipsniai
Antradienį Europos sinoptikai perspėjo apie išskirtinį karštį – rekordinė temperatūra, kurią lėmė vadinamasis karščio kupolas, visame žemyne gerokai viršijo sezonines normas.
Pirmadienį Prancūzijoje buvo užregistruota karščiausia per visą stebėjimų istoriją gegužės diena. Prancūzijos orų agentūra „Meteo-France“ pranešė, kad regionuose numatoma 33–36 laipsnių pagal Celsijų temperatūra, ir pridūrė, kad ši banga greičiausiai tęsis bent iki savaitės pabaigos.
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu ketvirtadienį surengs susitikimą su ministrais ir aptars vyriausybės pasirengimą karščio bangai.
Jungtinėje Karalystėje pirmadienis taip pat buvo karščiausia gegužės diena – pietvakarių Londone temperatūra pašoko iki 34,8 laipsnio pagal Celsijų ir buvo visais dviem laipsniais didesnė nei ankstesnė aukščiausia temperatūra.
Dėl karščių Vakarų Europoje, paprastai prasidedančių tik vasarą, kaltas vadinamasis karščio kupolas, susidaręs karštam orui plūstant iš šiaurės Afrikos po aukšto slėgio sistema.
Kai kur Italijoje įvesti darbo lauke apribojimai, pietvakarių Prancūzijos paplūdimiai užsipildė anksčiau nei įprastai, ūkininkai pranešė apie paankstintą derliaus nuėmimą, nes temperatūra visame regione viršijo 30 laipsnių pagal Celsijų. Temperatūra Ispanijoje šią savaitę gali pasiekti 38 laipsnius.
Mokslininkai teigia, kad žmogaus sukelta klimato kaita sustiprina tokius kraštutinumus, nes Europa šyla sparčiau nei pasaulio vidurkis, o karščio bangos tampa vis dažnesnės ir smarkesnės.
Paryžiuskarščio bangaEuropa
Rodyti daugiau žymių